Энергетика
Вестник КавказаНовак встретился с главами энерговедомств стран ОПЕК+ в Абу-Даби
Министр энергетики России Александр Новак в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ сегодня встретился с руководителями энергетических ведомств других стран соглашения. Такое сообщение опубликовано в официальном аккаунте Минэнерго России в Twitter.
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