Экономика
ТК ЗвездаНовак встретился с министром энергетики Саудовской Аравии
Новак поздравил принца Абдулазиза бин Сальмана с назначением на пост министра энергетики Саудовской Аравии и выразил уверенность в том, что успешная работа с саудовской стороной будет продолжена и дальше.
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Саудовская Аравия и Россия будут стремиться создать всеобъемлющий альянс - принц Аль Сауд
Финмаркет09 сентября в 06:44
Новый глава Минэнерго Саудовской Аравии планирует встретиться с Новаком завтра
Вестник Кавказа09 сентября в 06:10
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 04:28, Вашингтон
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