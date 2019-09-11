Экономика
REGNUMНовак: Россия и Саудовская Аравия не обсуждали повышение нефтяных цен
Россия и Саудовская Аравия не обсуждали возможность повышения нефтяных цен на встрече министра энергетики России Александра Новака и нового министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиз бен Сальман. Об этом 11 сентября сообщил Александр Новак, его слова приводит ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Минэнерго России и саудовский принц обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+
Коммерсантъвчера в 20:36
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
В Удмуртии возбудили уголовное дело после суицида ученого
Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида (ст. 110 УК РФ) после смерти жителя Ижевска от ожогов, сообщается на сайте ведомства.
РБК 07:31
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Общество
Проблему абортов нельзя решить нормативным путем, заявил Медведев
Государство не может решать проблему абортов каким-то нормативным путем, введением запретов, это не работает, необходимо стимулировать женщин и семьи отказываться от этой процедуры, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала подросшую красавицу-внучку
Алла Пугачева до появления младших детей, Лизы и Гарри, много время уделяла внучке Клавдии – дочери Кристины Орбакайте и ее мужа Михаила Земцова.
Bimru.ru 03:55
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Футбол
Дети Криштиану Роналду отпраздновали голы отца в ворота сборной Литвы
Сборная Португалии разгромила команду Литвы в отборочном матче чемпионата Европы 2020 с результатом 5:1. Четыре мяча из пяти забил лидер португальцев Криштиану Роналду.
Вести.Ru 06:44
Политика
Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Происшествия
Пытавшегося спасти тонувшего брата подростка унесло в море в Крыму
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море при купании", - говорится в сообщении, распространенном в среду региональным подразделением СК.
ТАСС 03:05
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Общество
Малышева высказалась о каннибализме
Газета.Ru 08:05
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Происшествия
В США грузовой самолет разбился около аэропорта
В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.
РБК 08:21
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM вчера в 05:36
Происшествия
Грузовик сбил пожилую женщину в Москве
Водитель грузовика пропустил часть группы, но не заметил 70-летнюю женщину и тронулся с места.
Говорит Москва 06:58
Политика
Лавров назвал Болтона приятным собеседником
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что ушедший в отставку советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон очень приятный собеседник, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:38
Общество
Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян
Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Lenta.ru вчера в 07:28
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика
Медведев поручил прекратить действие нормативных актов СССР и РСФСР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, 11 сентября, подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
Известия 07:04
Политика
Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело вчера в 00:12
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Гаджеты
Oppo представила новый смартфон Oppo A9
Компания Oppo представила новый смартфон A9. Как сообщает iXBT, новинка будет оборудована платформой Qualcomm Snapdragon 665.
UfacityNews.ru 02:22
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Гаджеты
Apple презентовала новые iPhone
IPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max только что были представлены в Купертино (Калифорния, США).
Радио Комсомольская правда вчера в 15:11
Футбол
Арда Туран приговорен к условному сроку за драку
РИА Новости 07:55
Хоккей
«Амур» проиграл «Барысу», потерпев пятое поражение подряд
Sport24.ru 07:20
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга.
URA.Ru вчера в 20:15