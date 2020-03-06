Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНовак встретится со странами, не входящими в ОПЕК

Министр энергетики России Александр Новак проводит в Вене встречу со странами, не входящими в ОПЕК, заседание всего альянса ОПЕК+ еще не началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
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с чего всё началось

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти

Россия еще до начала официальных переговоров в Вене в пятницу отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы ответить на ситуацию с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
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