Энергетика
РИА НовостиНовак встретится со странами, не входящими в ОПЕК
Министр энергетики России Александр Новак проводит в Вене встречу со странами, не входящими в ОПЕК, заседание всего альянса ОПЕК+ еще не началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Читать в источнике
Оценить164
с чего всё началось
Россия еще до начала официальных переговоров в Вене в пятницу отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы ответить на ситуацию с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.ТАСС06:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Комментарии
Футбол
Итальянский «Наполи» интересуется Азмуном
Спорт
Путин пообещал ивановцам построить дворец водных видов спорта
Президент России Владимир Путин пообещал жителям города Иваново построить дворец водных видов спорта.
Политика
В Раде озвучили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евегния Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
Происшествия
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Политика
Путин и Эрдоган достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе
Мировые информационные агентства и крупнейшие издания уделяют большое внимание соглашению о прекращении огня, достигнутому в итоге переговоров президентов Путина и Эрдогана в Москве.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек
Общее число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 превысило 100 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на данные властей более чем 80 стран, где были зафиксированы случаи заражения.
Происшествия
Штаб: Установлено большинство контактов пятерых пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в Москве
Большая часть контактировавших с пятерыми заболевшими коронавирусом, которые проходят лечение в Москве, уже установлена.
Экономика
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Происшествия
В СК заявили о похищении ранее пропавшей в Костромской области девочки
Следователи сообщили, что найденная восьмилетняя девочка в городе Нея Костромской области, которая ранее пропала по дороге домой, была похищена.
Армия и оружие
В Луганской области на мине подорвалась БМП ВСУ
Один военнослужащий погиб, трое получили минно-взрывные травмы.
Происшествия
Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе
У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
Экономика
Для Китая прогнозируют рекордное падение торговых показателей
Ожидается резкое снижение торговых показателей Китая. Эксперты рассказывают о причинах этого и возможных сценариях развития ситуации.
Общество
В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет
Кино
Знакомые приемы и шаг назад: первые отзывы критиков о третьем сезоне «Мира Дикого Запада»
«Став просто замечательным боевиком, "Мир Дикого Запада" сделал значительный шаг назад от того, чтобы стать поистине великолепным», —считает критик.
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Биатлон
Сотрудники СБР разочарованы работой Драчёва на посту главы организации
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев рассказал, как в Союзе биатлонистов России (СБР) оценивают работу Владимира Драчёва на посту главы организации.
Культура
Соловьёв поблагодарил Светлакова за отказ оскорблять его
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы
Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
Космос
Новый марсоход NASA получил имя «Настойчивость»
Напомним, что в августе 2019 года NASA объявило конкурс среди учащихся на лучшее название для нового шестиколёсного робота, предназначенного для исследования Красной планеты.
Здоровье
На Украине разработали средство от коронавируса
Лекарство от коронавируса пока не разработано.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Политика
Путин согласился увековечить труд женщин Иваново в годы войны
Будет рассмотрен вопрос увековечивания труда ткачих города Иваново в годы Второй Мировой войны.
Космос
«Вояджер-2» возобновил работу и снова передает научные данные
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Хоккей
Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ
Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Общество
Названы связанные с заразившимися коронавирусом россиянами авиарейсы
Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом назвал семь авиарейсов, связанных с зараженными россиянами.