Энергетика
RT на русскомНовак высказался о цене на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак опубликовал статью в журнале «Энергетическая политика», в которой высказался о цене на топливо в России.
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Новак: Цены на топливо в РФ в 2020 году будут стабильны с учетом планового роста инфляции
ПРАЙМ05 декабря в 16:15
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