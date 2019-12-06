Энергетика
RT на русскомНовак высказался о цене на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак опубликовал статью в журнале «Энергетическая политика», в которой высказался о цене на топливо в России.
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Новак: Цены на топливо в РФ в 2020 году будут стабильны с учетом планового роста инфляции
ПРАЙМ05 декабря в 16:15
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:45, Ашберн
Армия и оружие
Названо оружие для борьбы с Россией в случае её вторжения в Европу
Американское издание National Interest рассказало, каким оружием следует запастись Великобритании, чтобы она могла отразить вероятное вторжение России в Европу.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Футбол
Гончаренко оскорбил арбитра после матча с «Краснодаром»
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска угрожающей Крымскому мосту украинской ракеты
Украинское издание "Милитаристский портал" опубликовало видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
Общество
В России вводят новый сопроводительный документ на автомобиль
В России вводят новый ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в связи с этим изменится состав сопроводительной документации на автомобили, сообщат RT.
Наука
Ученые нашли новую причину рака
Ученые считают, что открытие поможет усовершенствовать генетическое сканирование, которое позволит определить риск развития злокачественных опухолей.
Общество
Названы продукты, разрушающие кишечник
Происшествия
В Одессе нашли тела еще двух погибших при пожаре в колледже
Тела еще двоих погибших извлекли спасатели из-под завалов одесского колледжа, таким образом количество погибших возросло до семи человек, сообщила в субботу Госслужба Украины по ЧС.
Биатлон
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде
Политика
Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии
Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
Шоу-бизнес
Александр Петров впервые опубликовал фото с новой возлюбленной
Новой возлюбленной Петрова стала молодая артистка Стася Милославская.
Происшествия
В Казани на пожаре в пятиэтажке погибли два человека
В Казани в субботу 7 декабря произошел пожар в пятиэтажке на улице Актайская, 7а. Из горящего дома спасены 23 жильца.
Футбол
Футболисты «ПСЖ» обыграли «Монпелье» в матче чемпионата Франции
Футболисты "Пари Сен-Жермен" одержали волевую победу над "Монпелье" в матче 17-го тура чемпионата Франции.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Экономика
Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса
Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко
Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.
Политика
Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Футбол
«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Общество
Лещенко оценил высказывание Паулса о навязчивой российской публике
Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко призвал композитора Раймонда Паулса смириться с поведением публики после концертов, поскольку это является частью профессии.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Армия и оружие
Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
Здоровье
Врачи рассказали о помогающих быстро справиться с кашлем средствах
Специалисты рассказали, как можно быстро справиться с кашлем. Об этом пишет портал «Актуальные новости» 4 декабря.
Футбол
Гендиректор «Спартака» рассказал о планах на зимнее трансферное окно
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
Единоборства
Видео: девушка — боец UFC полностью обнажилась во время взвешивания
Девушка - боец UFC Синтия Кальвильо полностью разделась на процедуре взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам.
Футбол