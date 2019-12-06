Министр энергетики России Александр Новак опубликовал статью в журнале «Энергетическая политика», в которой высказался о цене на топливо в России.

Новак высказался о цене на топливо в России

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