Энергетика
RT на русскомНовак высказался о цене на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак опубликовал статью в журнале «Энергетическая политика», в которой высказался о цене на топливо в России.
Читать в источнике
Оценить92
Подробнее о событии
Показать все источники
Новак: Цены на топливо в РФ в 2020 году будут стабильны с учетом планового роста инфляции
ПРАЙМ05 декабря в 16:15
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:30, Ашберн
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Шоу-бизнес
Обнажившую грудь Серябкину поклонники назвали «килькой»
Общество
Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
Фигурное катание
Алена Косторная обновила мировой рекорд в финале Гран-при
За короткую программу 16-летняя Косторная набрала 85,45 балла и обновила свой же мировой рекорд.
Биатлон
Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете в Эстерсунде
Общество
Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах
Футбол
«Ювентус» уступил «Лацио» и потерпел первое поражение в сезоне
Происшествия
Подозреваемого в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде задержали
Происшествия
В Индии не менее 32 человек погибли при пожаре на фабрике
Гаджеты
Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420
Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Общество
В Роструде сообщили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
В Роструде рассказали, кто имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Об этом сообщает "Российская Газета".
Космос
На орбите белого карлика впервые открыта планета-гигант
Общество
В Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России
В Ростуризме рассказали RT, какие российские горнолыжные курорты подойдут начинающим и опытным лыжникам, а также отдыхающим с детьми.
Шоу-бизнес
Певица МакSим опять выходит замуж
Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Происшествия
В Тюмени при взрыве газа в жилом доме погиб человек
Взрыв бытового газа произошел на первом этаже жилого четырехэтажного дома в Тюмени по улице Павла Шарова, 10А.
Волейбол
Казанский «Зенит» уступил в полуфинале клубного чемпионата мира
Политика
Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе
Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»
В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Барселона» одержала победу над «Мальоркой».
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа
Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Происшествия
Брат убитого в Екатеринбурге мальчика помещён в психбольницу
Брат убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика находится в психиатрической больнице.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Экономика
В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
Политика
Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
Единоборства
Бой Поветкина с Хантером завершился вничью
Политика
Глава Минобороны ФРГ призвала учитывать отношение к России в Польше
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ФРГ при проведении своей политики необходимо учитывать отношение к России в Польше и балтийских странах.
Политика
Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения
Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.
Наука
Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь
Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Армия и оружие
Появилось видео пуска «угрожающей» Крымскому мосту украинской ракеты
Украинское издание "Милитаристский портал" опубликовало видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".