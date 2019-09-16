Россия может переоценить и усилить уровень безопасность на объектах по добычи нефти в стране из-за атаки дронов на производственные мощности саудовской Saudi Aramco - крупнейшей в мире компании по объемам добычи нефти. Об этом журналистам сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

с чего всё началось

Министр энергетики России Александр Новак сказал, что атака саудовских нефтяных предприятий Saudi Aramco оказывает влияние на энергобезопасность в целом. По словам Новака, 16 сентября он планирует обсудить ситуацию с саудовским коллегой принцем Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом.

Новак высказался по поводу атак на предприятия Saudi Aramco

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