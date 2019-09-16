Энергетика

Восток-МедиаВосток-МедиаНовак высказался по поводу атак на предприятия Saudi Aramco

Министр энергетики России Александр Новак сказал, что атака саудовских нефтяных предприятий Saudi Aramco оказывает влияние на энергобезопасность в целом. По словам Новака, 16 сентября он планирует обсудить ситуацию с саудовским коллегой принцем Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Россия может усилить безопасность энергообъектов из-за атак дронов на Saudi Aramco

Россия может переоценить и усилить уровень безопасность на объектах по добычи нефти в стране из-за атаки дронов на производственные мощности саудовской Saudi Aramco - крупнейшей в мире компании по объемам добычи нефти. Об этом журналистам сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.
ТАССвчера в 02:50

Подробнее о событии

Король Марокко назвал удары по саудовским нефтяным объектам террористической атакой

ТАССвчера в 15:28

Новак назвал атаки на саудовские НПЗ угрозой энергобезопасности

РИА Новостивчера в 06:53

Новак увидел угрозу энергобезопасности после атак на Saudi Aramco

РБКвчера в 04:21

Новак: Россия может усилить безопасность энергообъектов из-за атаки дронов в Саудовской Аравии

Коммерсантъвчера в 03:58

Новак прокомментировал атаку на объекты Saudi Aramco

Известиявчера в 02:25

Новак оценил последствия атаки дронов на НПЗ Саудовской Аравии

REGNUMвчера в 02:59

РФ может усилить безопасность энергообъектов из-за атак на Saudi Aramco

News.ruвчера в 02:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:25, Вашингтон
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность

Хорошие новости вчера в 07:38
Футбол

«Мы никогда не были братьями». Украинский футболист Петров назвал русских наглыми людьми

Sport24.ru вчера в 14:44
Футбол

Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом

Вечерняя Москва вчера в 06:38
Футбол

Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
РИА Новости 02:26
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк

В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Экономика

Прожиточный минимум на Украине увеличится в 2020 году на $6,6 в месяц

"Установить в 2020 г. прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 г. - 2027 гривен (около $82), с 1 июля - 2118 гривен (около $86), с 1 декабря - 2189 гривен (около $88,5)", - отмечено в проекте бюджета.
Вести.Финанс вчера в 08:37
Происшествия

СК проверит бывшего офицера ФСБ на причастность к рейдерскому захвату

Следственный комитет России поручил проверить информацию о причастности высокопоставленных офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) к рейдерскому захвату одного из крупнейших производителей масла холдинга «Маслопродукт», сообщает 17 сентября РБК.
REGNUM 04:05
Политика

В Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск

В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск.
Газета.Ru 05:02
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии

В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.
StarHit.ru 01:30
Происшествия

В Москве женщина сбросила с моста двоих детей

Российская газета 03:52
Происшествия

Кремль считает, что дело Устинова не скажется на доверии к Росгвардии

«Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии»,— добавил господин Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Происшествия

В Смоленской области БТР на учениях сбил двух сотрудников Росгвардии

Коммерсантъ 04:42
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Происшествия

Педофил 4 дня держал школьницу взаперти и насиловал в Москве

Тринадцатилетнюю жительницу Москвы на протяжении четырех дней удерживали в квартире на востоке Москвы, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец вчера в 03:27
Хоккей

Ковальчук: Прохоркин нестабилен, но сейчас находится в лучшей форме, чем раньше

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук поделился мнением о перспективах Николая Прохоркина в Национальной хоккейной лиге.
Чемпионат 04:00
Армия и оружие

ИГ впервые за полгода выложило обращение своего лидера

В апреле аль-Багдади впервые за пять лет появился на видео.
URA.Ru вчера в 15:01
Политика

Первая встреча Зеленского и Путина может пройти в октябре

Pravda.Ru 05:03
Политика

Востоковед оценил встречу Путина, Эрдогана и Рухани в Анкаре

Президент России Владимир Путин встретился с иранским лидером Хасаном Рухани и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сообщают СМИ.
Народные новости вчера в 20:47
Происшествия

6-летний мальчик провел неделю у трупа матери

В городе Янаул (Башкирия) 6-летний ребенок почти неделю прожил в квартире наедине с трупом своей матери.
Вести.Ru 02:52
Музыка

На Шнурова подали заявление в полицию за мат на концерте в Ростове

Ugpressa.ru 00:26
Экономика

В Ростовской области утвердили прожиточный минимум для пенсионеров

Rostov gazeta вчера в 10:10
Политика

Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
RT на русском 03:37
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм с детьми поддержал Викторию Бекхэм на показе в Лондоне

8-летняя Харпер, 14-летний Круз, 17-летний Ромео и 20-летний Бруклин вместе с отцом сделали этот снимок на улицах Лондона, куда прибыли, чтобы поддержать жену и маму на предстоящем показе.
Дни24 00:15
Политика

В Сети высмеяли уснувшего на заседании рады Порошенко

Пользователи социальных сетей посмеялись над экс-президентом Украины Петром Порошенко, который, предположительно, уснул на заседании Верховной рады.
Известия вчера в 23:43
Шоу-бизнес

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Армия и оружие

Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Происшествия

В Прикамье экс-чиновника обвинили в расстреле четырех собак из-за лая

В Пермском крае полиция проверяет информацию о том, что в Горнозаводском районе мужчина расстрелял четырех охотничьих собак, которые якобы громко лаяли и мешали ему охотиться.
Российская газета 01:59
Экономика

Сбербанк снизил первый взнос по ипотеке

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 17 сентября 2019 года уменьшил размер минимального первоначального взноса по ипотечным кредитам с 15 до 10 процентов.
Lenta.ru 05:01
Происшествия

В Саратове задержан бездомный по подозрению в изнасиловании врача

Газета.Ru 02:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное