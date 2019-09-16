Энергетика
Восток-МедиаНовак высказался по поводу атак на предприятия Saudi Aramco
Министр энергетики России Александр Новак сказал, что атака саудовских нефтяных предприятий Saudi Aramco оказывает влияние на энергобезопасность в целом. По словам Новака, 16 сентября он планирует обсудить ситуацию с саудовским коллегой принцем Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом.
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с чего всё началось
Россия может переоценить и усилить уровень безопасность на объектах по добычи нефти в стране из-за атаки дронов на производственные мощности саудовской Saudi Aramco - крупнейшей в мире компании по объемам добычи нефти. Об этом журналистам сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.ТАССвчера в 02:50
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Новак: Россия может усилить безопасность энергообъектов из-за атаки дронов в Саудовской Аравии
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