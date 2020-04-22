Энергетика
КоммерсантъНовак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России. Об этом сообщил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи главы Минэнерго с лидерами думских фракций.
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Комментарии
Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
Политика
Кадыров рассказал, как познакомился с Путиным
РИА Новости 17:49
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Экономика
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 13:24
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
Музыка
The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню
Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru 20:15
Здоровье
В Петербурге для пациентов с коронавирусом развернут около 5500 мест
Почти 5500 мест для пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19 развернут в Санкт-Петербурге до 28 апреля.
RT на русском 18:53
Биатлон
Мартен Фуркад — о самоизоляции: «Застрял дома с женой и двумя психами»
Француз отредактировал описание своего профиля в Instagram. «Застрял дома с женой и двумя психами», — написал Фуркад.
Спорт-Экспресс 17:20
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК 20:39
Шоу-бизнес
Иван Краско признался, что находится на грани нищеты
Paparazzi.ru 04:22
Политика
Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными.
Газета.Ru 19:36
Здоровье
В Москве разработали экспериментальную методику лечения COVID-19
Российские врачи испытывают новую методику с применением гелия для лечения больных с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.
Вести Подмосковья 03:33
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Футбол
УЕФА может не пустить в еврокубки команды из отменивших сезон стран
УЕФА провел 23 апреля видеоконференцию с национальными федерациями и представителями клубов Европы, официально потребовав доиграть национальные чемпионаты, несмотря на пандемию коронавируса, а в противном случае пригрозив возможным недопуском до Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Газета.Ru 13:39
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
Культура
Церемония ZD AWARDS от «Звуковой дорожки» впервые пройдет онлайн
Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «Звуковой Дорожки» «МК» впервые пройдет онлайн.
Московский Комсомолец Псков 10:55
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Общество
Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса
Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:06
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Общество
Названо последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29
Авто
Опубликованы цены на рамный внедорожник Haval H5
В России новый китайский внедорожник Haval H5, который пришел на смену модели Hover, будет предлагаться по цене от 1,1 млн рублей.
SpeedMe вчера в 03:37
Здоровье
В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии у пациентов, об этом в интервью "Российской газете" рассказал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
РИА Новости 20:15
Экономика
Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ вчера в 01:25
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Галимов перейдет в СКА
Нева Спорт 12:48
Общество
Минобрнауки РФ рассчитывает начать учебный год 1 сентября
Москва, 22 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Новый учебный год в России начнётся 1 сентября, на такой вариант ориентируется Министерство образования и науки.
REGNUM вчера в 05:31