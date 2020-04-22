Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНовак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России. Об этом сообщил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи главы Минэнерго с лидерами думских фракций.
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В ГД рассказали о реакции Новака на меру по снижению цен на бензин

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Новак выступил против снижения цен на бензин в России

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РИА Новостивчера в 11:44
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