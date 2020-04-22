Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНовак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России. Об этом сообщил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи главы Минэнерго с лидерами думских фракций.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

В Госдуме сообщили об отказе Новака поддержать снижение цен на бензин

РБК11:07

В ГД рассказали о реакции Новака на меру по снижению цен на бензин

Российская газета11:27

Новак: продажи бензина упали почти в два раза

Коммерсантъ08:55

Новак рассказал о ситуации с бензином в России

RT на русском09:28

Новак заявил о снижении продаж бензина на АЗС на 40-50%

Известия09:05

Новак рассказал о рисках изменения налогов для снижения цен на бензин

РИА Новости11:44

Новак не поддержал предложение о временной приостановке демпфера

ТАСС09:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 17:32, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Крым обогнал Москву по темпу заражения коронавирусом

Средний темп прироста составляет +18%. По сравнению с тем, на что вышла сейчас Москва – у них 14%.
Крым 24 03:29
48
Политика

В Госдуме предложили разблокировать Telegram

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
45
Экономика

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
2,3K
Наука

Океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными

Газета DAILY вчера в 15:07
28
Происшествия

Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе

Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
13K
Политика

Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая

По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
1,3K
Общество

В 21 регионе внедрят цифровые пропуска

Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 13:48
2,2K
Происшествия

60 сотрудников больницы Подмосковья заражены коронавирусом

Отмечается, что все 2,9 тысяч сотрудников больницы регулярно сдают анализы и тесты на коронавирус.
Live24 16:12
33
Футбол

УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон

Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport вчера в 10:57
Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru 09:43
872
Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Вирусологи из Германии назвали вероятный путь заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой RLT Today.
Моя Москва.онлайн 04:55
894
Здоровье

Онищенко счел возможным смягчение самоизоляции в некоторых регионах РФ

В России не может быть единого плато и единого течения заболеваемости коронавирусом COVID-19, смягчение режима самоизоляции в отдельных регионах оправдано и не приведет к распространению инфекции, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы академик РАН Геннадий Онищенко.
Интерфакс 17:21
Кино

В сети появился тизер второго «Венома»

ГЛАС.RU 10:24
1
Экономика

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 01:25
44
Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
983
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
2,8K
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
1,4K
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель.
Российская газета 01:21
6
Общество

Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь

Потребительский спрос россиян упал на 90% продуктов и услуг, больше всего пострадала индустрия развлечений и досуга, сообщил "РГ" международный центр Romir.
Российская газета 17:01
5
Общество

Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс 16:48
9
Общество

В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
436
Кино

Драматический сериал о контрразведчиках покажет «Россия 1»

Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:27
41
Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
1,2K
Происшествия

СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
243
Кино

Первый тизер сериала «Грозный» появился в Сети

Первый тизер исторического сериала «Грозный» представил телеканал «Россия 1». Об этом сообщила «Газета.ru».
Телеканал 360° 09:36
3
Кино

Sony снимет игровой фильм по манге и аниме «Ванпанчмен»

REGNUM 03:23
6
Общество

Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории

Самым смертоносным заболеванием в истории человечества за последние две тысячи лет, согласно Deusche Bank, стала «черная смерть» — пандемия чумы 1347–1351 годов, в результате которой, по данным исторических источников, умерло 42% мирового населения того времени — 200 млн человек.
РБК 15:37
Футбол

Дзюба с женой прошли испытание новым челленджем

Матч ТВ 16:16
Общество

Россиянам разрешили не проводить проверку счетчиков до 2021 года

Правительство России разрешило не проводить проверку счетчиков с истекшим сроком годности до 11 января 2021 года.
9111.ru 04:35
260
Технологии

Социальную сеть задействуют в создании госплатформы для цифрового обучения

Социальную сеть задействуют в создании госплатформы для цифрового обучения Государственную платформу для дистанционного обучения школьников, создаваемую Минпросвещения и Минкомсвязью, планируется интегрировать с «ВКонтакте».
Коммерсантъ 15:20
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное