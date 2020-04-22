Энергетика
КоммерсантъНовак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России. Об этом сообщил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи главы Минэнерго с лидерами думских фракций.
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Комментарии
Финансы
Центробанк России потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля
Центробанк России отчитался в том, что 20 апреля потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля.
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«Ливерпуль» поддержал медиков, которые борются с пандемией коронавируса
«Ливерпуль» выразил поддержку сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и медикам, которые борются с пандемией коронавируса.
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Коммунистам по случаю 150-летия вождя приоткрыли Мавзолей
Коммерсантъ 12:38
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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля
Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.
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Пушков отреагировал на планы Зеленского по Саакашвили
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского сделать экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам.
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Песков назвал дату возможного пика коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая.
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Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
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Опубликовано новое архивное фото Ирины Шейк с сестрой
Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала архивную фотографию, на которой она запечатлена вместе со своей старшей сестрой Татьяной.
Lenta.ru 13:06
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Власти Японии раздали жителям маски с плесенью и насекомыми
Жители Японии пожаловались на то, что многоразовые маски, розданные правительством в рамках благотворительной программы, очень часто оказываются бракованными, сообщает агентство Reuters В них обнаружили следы грязи, плесени и даже каким-то образом застрявших в упаковке мертвых мелких насекомых.
Lenta.ru 10:17
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Сотрудники петербургской клиники массово заразились коронавирусом
Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом.
Lenta.ru 12:25
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Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
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В ДНР зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Всего на территории ДНР выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших выздоровели.
RT на русском 13:20
Общество
Тверская область отмечена на федеральном уровне за работу с коронавирусом
Тверь, 22 апреля 2020, 19:29 — REGNUM Тверскую область отметили на федеральном уровне как регион, который производит детали для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 12:29
Общество
В Свердловской области могут ввести пропускной режим
Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
РИА Новости 08:37
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Здоровье
Медики по всей России не могут получить обещанные президентом доплаты
Васильева полагает, что сейчас надо поддержать всех врачей без исключения.
Эхо Москвы 11:30
Экономика
«Мечел» продал Эльгинское месторождение
«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
Коммерсантъ 07:03
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Общество
Единственный в России завод по производству картошки фри остановился
Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
Экономика
Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%
Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.
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Общество
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек.
РБК 02:25
Здоровье
Спрогнозировано окончание пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире продлится до тех пор, пока большая часть человечества не будет инфицирована, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.
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Общество
Врач московского госпиталя ветеранов войн скончался от коронавируса
Врач госпиталя для ветеранов войн №3, заразившийся коронавирусом, скончался в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в среду.
Интерфакс 13:21
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Одномерные углеродные нити помогут создать эффективный аккумулятор
В 2015 году ученые предложили одномерные углеродные структуры, углеродные нити, которые оказались сильно проще в фабрикации, и при этом пучки таких нитей обладают похожими на нанотрубки механическими свойствами.
N+1 04:33
Общество
Платформа выдачи цифровых пропусков появится в 21 регионе России
«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении министерства.
РБК 13:26
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Общество
Число погибших носителей коронавируса в Италии превысило 25 тысяч
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 187 327.
REGNUM 12:17
Футбол
Дмитрий Тарасов: «„Локомотив“ для меня – не какая-то красная тряпка»
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своем отношении к «Локомотиву».
Sports.ru 12:35