Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России. Об этом сообщил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи главы Минэнерго с лидерами думских фракций.

Новак выступил против снижения цен на бензин

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