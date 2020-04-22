Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНовак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России. Об этом сообщил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи главы Минэнерго с лидерами думских фракций.
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В ГД рассказали о реакции Новака на меру по снижению цен на бензин

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Новак не поддержал предложение о временной приостановке демпфера

ТАСС09:27

Новак рассказал о рисках изменения налогов для снижения цен на бензин

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Коммерсантъ08:55

В Госдуме сообщили об отказе Новака поддержать снижение цен на бензин

РБК11:07
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Комментарии

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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

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Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
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Трамп заявил о подписании указа о приостановке иммиграции в США

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Группа компаний «Белая дача» и голландская Lamb Weston открыли в Липецке завод по производству картофеля фри в апреле 2018 г. «Белая дача» решила построить этот завод еще в 2014 г. Однако проект приостановили из-за европейских санкций.
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Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

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Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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Власти Чечни объяснили появление федеральных войск в регионе

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Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

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