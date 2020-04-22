Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России. Об этом сообщил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи главы Минэнерго с лидерами думских фракций.

Новак выступил против снижения цен на бензин

Энергетика Новак объяснил пользу дорогого бензина для бюджета РФ Бюджет России получит 1 триллион рублей за счет демпфирющего механизма на рынке топлива в случае цены нефти в 20 долларов за баррель, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций.

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 633

Политика Песков: Путин за свой рейтинг не волнуется Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шеф Владимир Путин не волнуется за свой рейтинг на фоне пандемии коронавируса. 6

Общество Врач назвал главный способ передачи коронавируса Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.

Энергетика Нефть WTI поднялась в цене на 25% Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%. 45

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию. 10K

Игры Microsoft назвала системные требования нового Flight Simulator Вашингтон, 22 апреля 2020, 09:44 — REGNUM Разработчики видеоигры Microsoft Flight Simulator выложили в сеть информацию о системных требованиях новой игры. 2

Общество Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума совета по борьбе с COVID-19 предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России. 5,2K

Общество Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.

Политика В Дании возмутились новой провокацией США в Гренландии В парламенте Дании возмутились новыми планами США оказать экономическую помощь Гренландии, посчитав это провокацией.

Футбол «Чемпионат»: Шатов переходит в «Рубин» По неофициальной информации Шатов получал в «Зените» около 2,5 млн евро, а журналист Иван Карпов сообщил вчера, что ТАИФ (основной спонсор «Рубина») приняли решение о сокращении финансирования футбольного клуба на 70 процентов.

Общество Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса. 29

Экономика Стрелюхин ожидает продления режима самоизоляции после апреля Сегодня, 22 апреля, на заседании Саратовской областной думы глава регионального правительства Александр Стрелюхин озвучил цифры прогноза потерь экономики страны и области от «коронакризиса» и ответил на вопрос о том, произойдет ли, по его мнению, продление режима самоизоляции на май. 3

Происшествия В Курганской области второй медик заражён коронавирусом В Курганской области к вечеру 22 апреля подтверждено ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией. 8

Футбол ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.