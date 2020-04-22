Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России. Об этом сообщил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи главы Минэнерго с лидерами думских фракций.

Новак выступил против снижения цен на бензин

Политика Помпео обвинил Китай в возникновении и распространении коронавируса Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз обвинил КНР и ВОЗ в нарушении правил, заявив, что китайские власти несвоевременно сообщили ВОЗ о вспышке нового коронавируса. 2

Общество В Московской области обновили карту распространения коронавируса Больше всего случаев заражения коронавирусом в Московской области зафиксировали в Одинцове, Люберцах, Мытищах и Красногорске, всего в Подмосковье выявлено 6590 случаев Covid-2019, сообщает региональный оперативный штаб. 531

Общество Минздрав считает нужным продлить карантин на майские праздники Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что введенные российскими властями для борьбы с COVID-19 ограничительные меры стоит продлить на майские праздники. 952

Общество Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции. 1K

Шоу-бизнес Тимати в прямом эфире с Настей Ивлеевой проколол губу Ивлеевой пришлось несколько дней уговаривать Тимати составить ей компанию в прямом эфире, она даже подключила своих подписчиков, которые атаковали рэпера в комментариях с просьбой принять предложение Насти. 9

Политика Путин поручил быстро построить в Воронеже инфекционную больницу О планах строительства в столице Черноземья быстровозводимой инфекционной больницы на 250 мест стало известно по итогам совещания президента Владимира Путина с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. 84

Интернет Свой мессенджер перевыпустил «Яндекс» В приложении «Яндекс» для iOS и Android появился сервис «Мессенджер», сообщает пресс-служба компании. 89

Политика Михаил Мишустин провел совещание с главами регионов по коронавирусу Заседание президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации, на котором в режиме видеоконференцсвязи обсудили готовность системы здравоохранения к борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. провёл Премьер Михаил Мишустин. 1