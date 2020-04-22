Энергетика
КоммерсантъНовак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России. Об этом сообщил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи главы Минэнерго с лидерами думских фракций.
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Комментарии
Политика
Помпео обвинил Китай в возникновении и распространении коронавируса
Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз обвинил КНР и ВОЗ в нарушении правил, заявив, что китайские власти несвоевременно сообщили ВОЗ о вспышке нового коронавируса.
Страна Советов on-line 13:43
Общество
В Московской области обновили карту распространения коронавируса
Больше всего случаев заражения коронавирусом в Московской области зафиксировали в Одинцове, Люберцах, Мытищах и Красногорске, всего в Подмосковье выявлено 6590 случаев Covid-2019, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 13:41
Общество
Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо и рекомендовал мужчинам последовать своему примеру.
РБК вчера в 14:22
Общество
Минздрав считает нужным продлить карантин на майские праздники
Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что введенные российскими властями для борьбы с COVID-19 ограничительные меры стоит продлить на майские праздники.
Газета.Ru 08:27
Политика
Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе
Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
РИА Новости 12:52
Общество
Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ
Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции.
REGNUM 13:27
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
RT на русском 11:16
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
Технологии
ISO-образ майского обновления Windows 10 для загрузки уже доступен
Чтобы загрузить и установить ISO-образ майского обновления Windows 10 необходимо зарегистрироваться в Windows Insider.
Live24 07:17
Политика
Киев начал кампанию по исправлению в Wikipedia статей об Украине
Министерство иностранных дел Украины объявило о начале кампании по исправлению посвященных стране статей в интернет-энциклопедии Wikipedia, которые власти Киева считают необъективными.
ТАСС 11:29
Общество
Вернувшиеся из Таиланда крымчане отказываются от обсервации
Некоторые крымские туристы, которых властям удалось вернуть на полуостров из Таиланда, отказываются от двухнедельной обсервации.
Независимое телевидение Севастополя 06:59
Экономика
Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25
Шоу-бизнес
Госпитализированная Бабкина может говорить и уже звонила сыну
WomanHit.ru 11:23
Шоу-бизнес
Тимати в прямом эфире с Настей Ивлеевой проколол губу
Ивлеевой пришлось несколько дней уговаривать Тимати составить ей компанию в прямом эфире, она даже подключила своих подписчиков, которые атаковали рэпера в комментариях с просьбой принять предложение Насти.
Uznayvse.ru 05:54
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Политика
Путин поручил быстро построить в Воронеже инфекционную больницу
О планах строительства в столице Черноземья быстровозводимой инфекционной больницы на 250 мест стало известно по итогам совещания президента Владимира Путина с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.
Kursk.com 10:39
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Интернет
Свой мессенджер перевыпустил «Яндекс»
В приложении «Яндекс» для iOS и Android появился сервис «Мессенджер», сообщает пресс-служба компании.
Live24 12:33
Кино
Исполнитель роли Вааса Майкл Мэндо намекает на скорое возвращение к персонажу
Игромания.ру 10:40
Политика
Песков рассказал об отсутствии у Путина тревоги за свой рейтинг
Московский Комсомолец 12:06
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Политика
Михаил Мишустин провел совещание с главами регионов по коронавирусу
Заседание президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации, на котором в режиме видеоконференцсвязи обсудили готовность системы здравоохранения к борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. провёл Премьер Михаил Мишустин.
Kurskcity.ru 11:33
Общество
Жителям Вологодской области разрешат поехать на дачу
Жителям Вологодской области разрешат поехать на дачу. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Медиа-Центр 35media.ru 10:41
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Энергетика
У США возникли новые проблемы с нефтью
Новые проблемы с нефтью возникли у США.
Lenta.ru 12:46
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
В Москве могут быть введены новые ограничительные меры.
Lenta.ru 14:34
Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы: у актрисы положительная динамика
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга Анастасии Заворотнюк, рассказал, что артистку выписали из больницы.
Вести.Ru 09:23