Энергетика
КоммерсантъНовак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России. Об этом сообщил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи главы Минэнерго с лидерами думских фракций.
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Комментарии
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Кино
Джеймс Ганн назвал десять самых недооценённых сериалов
Американский режиссёр Джеймс Ганн опубликовал список десяти самых недооценённых, на его взгляд, сериалов последних лет.
News.ru 07:26
Общество
Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
Общество
«АвтоВАЗ» приостановит производство авто в Ижевске
Как сообщают журналисты информационного агентства «Интерфакс», в четверг 23 апреля, ООО «Лада Ижевский автозавод», который является частью группу компании «АвтоВАЗ», с 27 апреля собирается приостановить производственный процесс.
Car.ru 11:06
Общество
Верховный суд разъяснил применение штрафов за нарушение самоизоляции
Напомним, штрафы за нарушение режима самоизоляции составляют от 15 до 40 тысяч рублей, если его действия привели к заражению и смерти других людей, то наказание для физических лиц уже - до 300 тысяч рублей.
Комсомольская правда 21 апреля в 15:01
Общество
Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом
В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.
RT на русском 11:28
Космос
«Ракета Победы» установлена на стартовом комплексе Байконура
Ракету-носитель "Союз-2.1а" - "Ракету Победы" - установили на стартовый стол Байконура перед запуском к МКС космического грузовика "Прогресса МС-14".
Российская газета вчера в 03:34
Общество
Минздрав призвал продлить ограничительные меры на майские праздники
Mossovetinfo.ru – Ограничительные меры, принятые в России в связи с распространением коронавируса, необходимо продлить до конца майских праздников, заявил главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Моссовет вчера в 07:30
Армия и оружие
В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57
The National Interest рассказал, почему Индия отказалась от сделки с Россией. В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57.
Piter.tv 05:04
Армия и оружие
Россия начинает экспорт бронетехники на боевой платформе «Бумеранг»
Как отметил генеральный директор госкомпании Александр Михеев, специалисты уже занялись продвижением унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки.
Российская газета 06:18
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Свердловской области выросло на 28
Общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи, составляет 71.
Вечерние Ведомости 03:39
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил ЧВК Вагнера в применении химического оружия
Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК Вагнера в применении химического оружия на территории страны, сообщает агентство Anadolu.
РБК 08:05
Происшествия
МВД Подмосковья опровергло данные о нападениях безработных на граждан
Распространяемые в мессенджерах сообщения о якобы участившихся в Московской области случаях нападения безработных граждан на женщин и пожилых людей вблизи супермаркетов и аптек не соответствуют действительности, заявили в региональном главке МВД России.
RT на русском 11:46
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
Общество
Проверку роста цен на лимоны проведет ФАС
Проверку роста цен на лимоны проведет Федеральная антимонопольная служба.
Авторадио 08:38
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Транспорт
РЖД ввели новые правила покупки билетов
Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован.
Журналистская правда 02:36
Общество
В Москве начнут штрафовать за несоблюдение дистанции в транспорте
Жителей Москвы, которые нарушают социальную дистанцию в 1,5 метра в общественном транспорте, начнут штрафовать.
Lenta.ru 12:36
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня 03:01
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Общество
В нескольких районах Калининградской области не нашли коронавирус
Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура озвучила рейтинг заболеваемости COVID-19 в этом регионе.
Русский Запад 11:11
Экономика
Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%
Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
Интерфакс 05:48
Наука
Ученые рассказали, как прожить дольше с помощью кофе
Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa 08:56