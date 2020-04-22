Энергетика
Деловое.ТВНовак выступил против снижения цен на бензин в России
Министр энергетики России выступил против снижения цен на бензин в России. Об этом Александр Новак заявил в ходе видеоконференции с лидерами фракций Госдумы. Слова Новака передал глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, сообщает "РИА Новости".
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Общество
Губернатор Подмосковья прогнозирует «более сложный период» в мае
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем из-за распространения коронавируса COVID-19 и борьбы с ним.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
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Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом
В рамках одного из эфиров с рэпером Kyivstoner знаменитость сделала неожиданное признание о групповом сексе, которым она занималась во время «ВИА Гры».
Bimru.ru вчера в 02:06
Общество
Россияне сократили траты на фоне коронавируса
Во время эпидемии коронавируса россияне сократили траты на покупки.
9111.ru вчера в 05:05
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Экономика
В МЭР подтвердили получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева
В Минэкономразвития подтвердили получение письма ЦБ с просьбой сдержать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:41
Гаджеты
Компания Huawei представила линейку недорогих смартфонов Nova 7 с 5G
Huawei презентовала линейку дешевых смартфонов Nova 7. Новые гаджеты компании смогут поддерживать поколение мобильной связи 5G.
Дни24 вчера в 23:29
Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
ТАСС вчера в 03:04
Общество
Власти Чехии отменили запрет на свободное передвижение в стране
По словам министра здравоохранения Чехии, чешское правительство приняло решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в стране.
RuNews24.ru вчера в 21:15
Технологии
Официально открыт новый диапазон частот для Wi-Fi — 6 ГГц
Новый спектр в четыре раза превышает объем пространства, уже доступного для маршрутизаторов и других устройств, поэтому он даст гораздо большую пропускную способность и, как следствие, намного меньше помех Ожидается, что устройства начнут поддерживать Wi-Fi 6 ГГц к концу 2020 года, поэтому его внедрение уже не за горами.
Хайтек вчера в 12:04
Общество
«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Коммерсантъ вчера в 19:59
Общество
На Сахалине ввели особый режим тишины
Указ об особом режиме в плане запрета нарушения тишины начал действовать в Сахалинской области, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 22:44
Общество
Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ 22 апреля в 11:20
Финансы
В этом году ключевая ставка Банка России может достичь 5% годовых
В этом году ключевая ставка может достичь 5% годовых.
ПРАЙМ вчера в 06:30
Авто
АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году
Вероятнее всего, ближайшими премьерами российской компании могут стать обновлённые версии Lada Vesta, Largus, а также Lada Niva-2 (бывший внедорожник Chevrolet Niva).
Тарантас Ньюс вчера в 07:52
Общество
Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь
Эхо Москвы вчера в 13:31
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
Космос
Первая китайская миссия на Марс получила название «Тяньвэнь-1»
РИА Новости вчера в 22:58
Технологии
«ВКонтакте» объединят с госплатформой для дистанционного обучения
Как сообщает издание "КомерсантЪ" со ссылкой на Сергея Кравцова, главу Минпросвещения, в соцсети даже появится раздел с образовательной информацией, одобренной государством.
RuNews24.ru вчера в 05:27
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Игры
Анонсирована пародийная Mass Effect — Minimal Affect
Игромания.ру вчера в 10:22
Политика
Помпео уверен, что Китай еще ответит за сокрытие данных о коронавирусе
Помпео уверен, что Китай умышленно скрывал информацию о новом корнавирусе, а это привело к тому, что «потеряно огромное количество жизней», а также к большим проблемам для экономики США и мира.
ИА Красная Весна 00:32
ЖКХ
В Омске появился график по отключению горячей воды
Как обращает внимание АО «Омск РТС» в графике представлены только дома, получающие горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11».
БК55 00:30
Политика
Глава ДНР вернул Донецку дохрущёвское название
Ранее глава ЛНР вернул Луганску название Ворошиловград.
ИА Новороссия вчера в 16:01
Здоровье
Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России
Научно-исследовательский институт имени А.А. Смородинцева Министерства здравоохранения России заявил об окончании эпидемии гриппа.
Вечерний Мурманск вчера в 13:59