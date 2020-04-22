Министр энергетики России выступил против снижения цен на бензин в России. Об этом Александр Новак заявил в ходе видеоконференции с лидерами фракций Госдумы. Слова Новака передал глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, сообщает "РИА Новости".

Новак выступил против снижения цен на бензин в России

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