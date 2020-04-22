Энергетика
ИзвестияНовак выступил против снижения цен на бензин в России
Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
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Комментарии
Политика
Путин назначил генерала заместителем главы СКР
Генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев назначен заместителем председателя Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 09:36
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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах
Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Общество
Продажи соли в России выросли на 20%
Обновлено в 15:10 В апреле спрос на соль вырос на 20%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на "Руспродсоюз", в который входит крупнейший российский производитель "Руссоль".
BFM.ru 05:41
Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
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Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
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Анвар Гатиятулин возглавит челябинский «Трактор»
Известный хоккейный эксперт Алексей Шевченко заявил, что новым главным тренером «Трактора» станет Анвар Гатиятуллин.
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Экономика
В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
Общество
Путину доложили о ситуации с коронавирусом в Свердловской области
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, передает телеканал «Россия 24».
Rambler News Service 08:42
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70-летний Ричард Гир в третий раз стал отцом
37-летняя жена Ричарда Гира, которая в феврале прошлого года уже стала матерью сына актера, родила ему еще одного мальчика.
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Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Политика
Сдача Косово: позор Сербии станет позором России
Сербская общественность всё сильнее укореняется в мысли о том, что в ближайшее время Белград и Приштина всё-таки подпишут соответствующее соглашение, что в любом случае будет означать окончательную сдачу Косово при крайне сомнительных выгодах для самой Сербии.
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Общество
Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо
Чиновники и жители Чечни подхватили эстафету главы республики Рамзана Кадырова, который в ответ на просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо и призвал к этому других мужчин.
РИА Новости 08:50
Политика
МИД Германии анонсировал видеоконференцию в «нормандском формате»
Видеоконференция в нормандском формате состоится на предстоящей неделе, об этом рассказал глава МИД Германии Хайко Маас.
Политическая Экспертиза 10:12
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Младшая сестра главы КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон может стать новым лидером страны.
Газета.Ru 05:28
Общество
Дети с коронавирусом оказались заразнее взрослых
Дети дольше чем взрослые могут быть источником коронавируса и заражать других, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.
Взгляд.ру 09:49
Наука
Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2
Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
Вести.Ru 09:43
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как встречает утро с сыном
Известный шоумен и эстрадный артист Максим Галкин показал, как встречает день с сыном Гариком.
Вечерняя Москва 04:20
Технологии
Мошенники угрожают заразить коронавирусом пользователей порносайтов
Преступники шантажируют пользователей порносайтов, угрожая заразить их коронавирусом, сообщает News.ru со ссылкой на компанию ESET, специализирующуюся на информационной безопасности.
Москва 24 10:28
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
Общество
Минздрав считает нужным продлить карантин на майские праздники
Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что введенные российскими властями для борьбы с COVID-19 ограничительные меры стоит продлить на майские праздники.
Газета.Ru 08:27
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Армия и оружие
США отправили военные корабли к берегам Китая
ВМС США отправляют три военных корабля в Южно-Китайское море: десантный корабль USS America, а также крейсер Bunker Hill и эсминец Barry.
Новостной фронт 08:57
Политика
В Кремле посчитали незаконной акцию протеста во Владикавказе
Piter.tv вчера в 07:12
Здоровье
Китайские врачи предупредили о почернении кожи из-за коронавируса
Китайские врачи выяснили, что у зараженных коронавирусной инфекцией людей может почернеть кожа.
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