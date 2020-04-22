Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак выступил против снижения цен на бензин в России

Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
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Новак рассказал о ситуации с бензином в России

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Новак заявил о снижении продаж бензина на АЗС на 40-50%

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Новак рассказал о падении спроса на бензин

РИА Новости08:24
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