Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак выступил против снижения цен на бензин в России

Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
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Подробнее о событии

В Госдуме сообщили об отказе Новака поддержать снижение цен на бензин

РБК11:07

Новак не поддержал предложение о временной приостановке демпфера

ТАСС09:35

Новак рассказал о рисках изменения налогов для снижения цен на бензин

РИА Новости11:44

Новак рассказал о ситуации с бензином в России

RT на русском09:28

Новак заявил о снижении продаж бензина на АЗС на 40-50%

Известия09:05

Новак: продажи бензина упали почти в два раза

Коммерсантъ08:55

В ГД рассказали о реакции Новака на меру по снижению цен на бензин

Российская газета11:27
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Объявлена дата продаж кроссовера Volkswagen Tayron X

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Трамп считает, что вторая волна коронавируса не будет тяжелее первой

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Объявлено об окончании эпидемии гриппа в России

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