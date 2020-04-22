Энергетика
ИзвестияНовак выступил против снижения цен на бензин в России
Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд Трамп допускает расторжение торговой сделки с Китаем, если Поднебесная не будет выполнять ее из-за ухудшения мировой экономической конъюнктуры.
ToDay News Ufa 08:28
Экономика
Амурчан освободили от пени за просрочку оплаты электроэнергии
При возникновении спорных вопросов по текущим условиям оплаты электроэнергии организации и индивидуальные предприниматели могут направлять обращения в отделения филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» по месту своего нахождения.
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Определены страны с самыми агрессивными штаммами коронавируса
Самыми агрессивными оказались штаммы COVID-19, которые были взяты у больных из Италии и Испании.
Pravda.Ru вчера в 02:25
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Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
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Evo-rus.com 08:59
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Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Авто
Объявлена дата продаж кроссовера Volkswagen Tayron X
Компания Volkswagen объявила дату старта продаж нового купеобразного кроссовера Tayron X. Как сообщает издание "Новые автомобили" со ссылкой на источники в дилерской сети бренда, первые товарные автомобили будут переданы покупателям в июне текущего года.
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Власти Москвы решили штрафовать из-за самоизоляции по местному закону
Столичная полиция имеет право штрафовать нарушителей режима самоизоляции в городе, руководствуясь региональным, а не федеральным КоАП.
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В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
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За март в Half-Life: Alyx сыграли 860 тысяч человек
В марте 860 тыс. геймеров опробовали VR-шутер Half-Life: Alyx.
CyberSport.ru 16:30
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Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК 20:55
Происшествия
Дважды угнанный автомобиль оказался в море в районе Яблочного
Машину, качающуюся на морских волнах, обнаружили 22 апреля жители села Яблочное в Холмском районе.
АСТВ 19:59
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
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Трамп считает, что вторая волна коронавируса не будет тяжелее первой
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Росбалт 20:40
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru 07:31
Общество
АТОР назвал сроки возобновления туров за рубеж
В АТОР сообщили, что первые туры после окончания пандемии коронавируса начнутся не ранее 1 августа.
МИР 24 18:04
Общество
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
Здоровье
Объявлено об окончании эпидемии гриппа в России
В России завершилась сезонная эпидемия гриппа. Об этом сообщили в НИИ гриппа имени Смородинцева.
Lenta.ru 18:55
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«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения
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Экономика
Эксперты назвали способы сэкономить на аренде жилья в период самоизоляции
Спрос на рынке аренды квартир во время самоизоляции сильно упал, что позволяет договориться с арендодателем о более выгодных условиях.
РБК 20:00
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«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru вчера в 05:57
Экономика
Лифтостроение в России может потерять до 20% спроса из-за коронавируса
Отрасль лифтостроения в России в 2020 году может потерять как минимум 20% спроса из-за распространения коронавирусной инфекции, рассказал РИА Недвижимость президент ассоциации "Российское лифтовое объединение" Сергей Чернышов.
РИА Новости 21:00
Здоровье
Амурские дома-интернаты переводят на режим изоляции
Первым «закрытым» учреждением стал Белогорский психоневрологический интернат – в режим изоляции он переведен с 22 апреля.
Амур.инфо 05:15
Происшествия
Автомобиль с пятью детьми провалился под лед в Якутии
Машина с пятью детьми провалилась под лед в Верхневилюйском районе Якутии, один ребенок погиб.
Газета.Ru 04:18