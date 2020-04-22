Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Новак выступил против снижения цен на бензин в России

Политика Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19. 9

Политика Дональд Трамп допустил расторжение торговой сделки с Китаем Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд Трамп допускает расторжение торговой сделки с Китаем, если Поднебесная не будет выполнять ее из-за ухудшения мировой экономической конъюнктуры. 2

Экономика Амурчан освободили от пени за просрочку оплаты электроэнергии При возникновении спорных вопросов по текущим условиям оплаты электроэнергии организации и индивидуальные предприниматели могут направлять обращения в отделения филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» по месту своего нахождения. 1

Политика Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 1,6K

Авто Объявлена дата продаж кроссовера Volkswagen Tayron X Компания Volkswagen объявила дату старта продаж нового купеобразного кроссовера Tayron X. Как сообщает издание "Новые автомобили" со ссылкой на источники в дилерской сети бренда, первые товарные автомобили будут переданы покупателям в июне текущего года.

Экономика Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

Происшествия Дважды угнанный автомобиль оказался в море в районе Яблочного Машину, качающуюся на морских волнах, обнаружили 22 апреля жители села Яблочное в Холмском районе.

Политика Трамп считает, что вторая волна коронавируса не будет тяжелее первой В свою очередь глава Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что вторая волна COVID-19 «может быть более сложной, но не более тяжелой».

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 864

Происшествия Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. 1,4K

Происшествия Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. 13K

Общество АТОР назвал сроки возобновления туров за рубеж В АТОР сообщили, что первые туры после окончания пандемии коронавируса начнутся не ранее 1 августа. 5

Общество «Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина. 17

Экономика Эксперты назвали способы сэкономить на аренде жилья в период самоизоляции Спрос на рынке аренды квартир во время самоизоляции сильно упал, что позволяет договориться с арендодателем о более выгодных условиях.

Экономика Лифтостроение в России может потерять до 20% спроса из-за коронавируса Отрасль лифтостроения в России в 2020 году может потерять как минимум 20% спроса из-за распространения коронавирусной инфекции, рассказал РИА Недвижимость президент ассоциации "Российское лифтовое объединение" Сергей Чернышов.