Энергетика
ИзвестияНовак выступил против снижения цен на бензин в России
Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
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Комментарии
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Гаджеты
Яндекс.Маркет спрогнозировал лучшее время для покупки нового iPhone SE
По мнению экспертов Яндекс.Маркета, у нового iPhone SE есть все шансы вытеснить iPhone Xr с рынка.
3DNews 02:00
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ вчера в 11:11
Путешествия
Ростуризм предложил ввести в России многократные визы
"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося.
ТАСС 05:04
Общество
Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.
Политсовет 04:52
Политика
Байден предположил, что Трамп отложит президентские выборы
Президент США Дональд Трамп отменит президентские выборы, предрек кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден 23 апреля во время предвыборного мероприятия, проходившего в онлайн-режиме, передает Fox News.
ИА Красная Весна 04:39
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru вчера в 08:24
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям тайны проекта
Финальный выпуск знаменитого шоу «Маска» выйдет в эфире канала НТВ в воскресенье, 26 апреля. Анонс новой серии проекта уже появился в Сети.
iReactor вчера в 08:48
Финансы
ЦБ РФ 22 апреля продал валюту на 23 млрд рублей
ЦБ РФ 22 апреля продал валюту на 23 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Интерфакс 03:17
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ вчера в 14:52
Общество
Кабмин Чехии отменил запрет на свободное передвижение граждан в стране
В правительстве Чехии приняли решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:01
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Общество
В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.
РБК 04:03
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Общество
Собянин допустил ужесточение ограничений в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» допустил ужесточение ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:39
Общество
44 человека за сутки заболели коронавирусом в Самарской области
По информации оперштаба на 11:30, пятницы, 24 апреля, на территории Самарской области подтверждены еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:36
Общество
Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщает в пятницу рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:56
Общество
В Пензенской области коронавирусом заразился еще один месячный ребенок
В пятницу, 24 апреля, в Пензенской области стало известно о 21 новом случае заражения коронавирусной инфекцией.
Smi58.ru 03:40
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Происшествия
В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
В Калужской области число больных коронавирусом возросло до 444
В Калужской области за последний день количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 7 человек и составило 444 человека.
Московский Комсомолец Калуга вчера в 13:11
Музыка
Rolling Stones выпустила новую песню впервые за восемь лет
Знаменитая британская рок-группа Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новый сингл под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке"), частично записанный в условиях изоляции в связи с коронавирусом, сообщил вокалист группы Мик Джаггер.
РИА Новости вчера в 19:11
Авто
В продаже появится новый Hyundai Prophecy
Auto Express понимает, что новая производственная модель Prophecy станет заменой нынешнего Ioniq - и этот автомобиль, и внедорожник на базе 45 будут использовать совершенно новую архитектуру Electric-Global Modular Platform (E-GMP).
SpeedMe 22 апреля в 10:31
Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты
Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
Российская газета 03:27