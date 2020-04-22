Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак выступил против снижения цен на бензин в России

Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Читать в источнике
Комментировать1,9K

Подробнее о событии

«Сдирать по полной программе»: цены на бензин в России решили не снижать. Пронько указал на единороссов

Царьград04:40

Эксперты поддерживают Новака. Почему снижать цены на бензин не стоит

Pravda.Ru02:00

Новак не поддержал предложение о временной приостановке демпфера

ТАСС22 апреля в 09:35

Новак рассказал о рисках изменения налогов для снижения цен на бензин

РИА Новости22 апреля в 11:44

Новак выступил против снижения цен на бензин

Коммерсантъ22 апреля в 08:33

Новак против временного отказа от демпфера для снижения цен на бензин

REGNUM22 апреля в 08:16

Новак выступил против снижения цен на бензин в России

Известия22 апреля в 08:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 05:12, Ашберн

Комментарии

Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
89
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,5K
Гаджеты

Яндекс.Маркет спрогнозировал лучшее время для покупки нового iPhone SE

По мнению экспертов Яндекс.Маркета, у нового iPhone SE есть все шансы вытеснить iPhone Xr с рынка.
3DNews 02:00
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
3K
Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
1K
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
397
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ вчера в 11:11
731
Путешествия

Ростуризм предложил ввести в России многократные визы

"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
6
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося.
ТАСС 05:04
382
Общество

Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.
Политсовет 04:52
Политика

Байден предположил, что Трамп отложит президентские выборы

Президент США Дональд Трамп отменит президентские выборы, предрек кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден 23 апреля во время предвыборного мероприятия, проходившего в онлайн-режиме, передает Fox News.
ИА Красная Весна 04:39
Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru вчера в 08:24
1,2K
Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям тайны проекта

Финальный выпуск знаменитого шоу «Маска» выйдет в эфире канала НТВ в воскресенье, 26 апреля. Анонс новой серии проекта уже появился в Сети.
iReactor вчера в 08:48
79
Финансы

ЦБ РФ 22 апреля продал валюту на 23 млрд рублей

ЦБ РФ 22 апреля продал валюту на 23 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Интерфакс 03:17
79
Космос

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ вчера в 14:52
64
Общество

Кабмин Чехии отменил запрет на свободное передвижение граждан в стране

В правительстве Чехии приняли решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:01
84
Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
91
Общество

В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.
РБК 04:03
203
Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
651
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
32
Общество

Собянин допустил ужесточение ограничений в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» допустил ужесточение ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:39
170
Общество

44 человека за сутки заболели коронавирусом в Самарской области

По информации оперштаба на 11:30, пятницы, 24 апреля, на территории Самарской области подтверждены еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:36
69
Общество

Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщает в пятницу рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:56
1
Общество

В Пензенской области коронавирусом заразился еще один месячный ребенок

В пятницу, 24 апреля, в Пензенской области стало известно о 21 новом случае заражения коронавирусной инфекцией.
Smi58.ru 03:40
3
Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
111
Происшествия

В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки.
RT на русском вчера в 03:23
297
Общество

В Калужской области число больных коронавирусом возросло до 444

В Калужской области за последний день количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 7 человек и составило 444 человека.
Московский Комсомолец Калуга вчера в 13:11
103
Музыка

Rolling Stones выпустила новую песню впервые за восемь лет

Знаменитая британская рок-группа Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новый сингл под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке"), частично записанный в условиях изоляции в связи с коронавирусом, сообщил вокалист группы Мик Джаггер.
РИА Новости вчера в 19:11
11
Авто

В продаже появится новый Hyundai Prophecy

Auto Express понимает, что новая производственная модель Prophecy станет заменой нынешнего Ioniq - и этот автомобиль, и внедорожник на базе 45 будут использовать совершенно новую архитектуру Electric-Global Modular Platform (E-GMP).
SpeedMe 22 апреля в 10:31
Экономика

ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты

Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
Российская газета 03:27
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное