ИнтерфаксНовак заявил, что ОПЕК+ сохранил план по увеличению добычи на фоне роста спросаМинистерский комитет сделки по регулированию добычи нефти ОПЕК+ единогласно решил сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в январе.КоммерсантъСледующая встреча министров ОПЕК+ состоится 4 января.OilCapital.ruBrent опустилась ниже 66 долларов за баррель впервые с 19 августа, WTI падала до 62,48 доллара.Lenta.ruМинистры стран ОПЕК+ продолжат мониторинг рынка на предмет влияния пандемии и в будущем могут скорректировать план по наращиванию производства, следует из документа.ФАНЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruREGNUMРБКФАНЭкономика сегодняКомсомольская правдаИзвестияРоссийская газетаЦентральная Служба НовостейRT на русскомСлово и ДелоLife.ruForbesНародные новостиПодробнее о событииОПЕК+ сохранила планы по восстановлению добычи в январе на плановые 400 тысяч баррелейРИА Новостивчера в 15:10Белый дом: США приветствуют увеличение добычи ОПЕК+, но от стратрезерва не откажутсяПРАЙМвчера в 12:15ОПЕК+ не стал снижать темпы роста добычи нефтиРоссийская газета16:28ОПЕК+ оставил «омикрон» и SPR за скобками, даст нефть растущему рынку. ОбобщениеИнтерфаксвчера в 12:47ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти вопреки падению цен на нееРБКвчера в 11:32США приветствовали решение ОПЕК+ о наращивании объемов добычи нефтиТАССвчера в 12:48На фоне падения цен на нефть ОПЕК+ продолжат наращивать добычу на 400 тыс. б/сЭхо Москвы17:09Показать ещёОценить63Поделиться