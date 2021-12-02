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Новак заявил, что ОПЕК+ сохранил план по увеличению добычи на фоне роста спроса

Министерский комитет сделки по регулированию добычи нефти ОПЕК+ единогласно решил
 сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в январе.
Коммерсантъ
Следующая встреча министров ОПЕК+ состоится 4 января.
OilCapital.ru
Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель впервые с 19 августа, WTI падала до 62,48 доллара.
Lenta.ru
Министры стран ОПЕК+ продолжат мониторинг рынка на предмет влияния пандемии и в будущем могут скорректировать план по наращиванию производства, следует из документа.
ФАН

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