Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаНовак рассказал об обсуждении Россией и Украиной прямых поставок газа

Руководитель Министерства энергетики РФ Александр Новак в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что российская и украинская стороны в ходе последних трехсторонних консультаций затрагивали вопрос прямых поставок газа со следующего года в объеме порядка 15 млрд кубометров ежегодно.
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Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

РБК20 ноября в 07:52

Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Газета.Ru20 ноября в 10:05

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

ТАСС20 ноября в 07:58

Россия предложила Украине покупать 15 млрд кубометров газа в год

REGNUM20 ноября в 08:55

Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре

РИА Новостивчера в 00:00

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

RT на русском20 ноября в 07:48

Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую

Известия20 ноября в 06:34
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Око за око: ветеран боевых действий оправдал казнь игиловца в Сирии

Лактионов назвал действия бойцов ЧВК «Вагнера», ликвидировавших террориста запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», оправданными.
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Журналистская правда 09:32
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Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
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«Мисс Москва» рассказала о жизни после развода с экс-королем Малайзии

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РЕН ТВ 14:51
Происшествия

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«Главе Чехова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (ч. 4 ст. 159 УК России)», — цитирует Врадий Интерфакс.
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Происшествия

Врач из Твери умерла из-за отказавших в помощи коллег

Газета.Ru вчера в 08:19
Наука

Одно полушарие мозга человека может заменить другое

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МедиаПоток 20 ноября в 08:02
Космос

«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде

«Роскосмос» сообщил об обнаружении сближающегося с Землей ранее неизвестного малого астероида, сопоставимого по размеру с Челябинским метеоритом.
Известия 14:41
Спорт

Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Интерфакс-Спорт 15:42
Политика

В Латвии решили приостановить вещание девяти российских телеканалов

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Футбол

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Спорт

Женская сборная России по керлингу в полуфинале сыграет со Швецией

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Происшествия

В Новороссийске ребенка выбросило на проезжую часть порывом ветра

ТАСС/ Порыв ветра выбросил 12-летнюю девочку на проезжую часть в Новороссийске, ребенка госпитализировали, сообщается в официальном аккаунте Скорой медицинской помощи города в Instagram.
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Похудевшая Лариса Гузеева сообщила о возвращении к родному цвету волос

Похудевшая Лариса Гузеева сообщила о возвращении к своему родному цвету волос.
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Здоровье

Детскому врачу Каабаку разрешили пересадить почки близнецам с Сахалина

Врач Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей (НЦЗД), сможет прооперировать братьев-близнецов с Сахалина, которым требуется пересадка почек.
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В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с 4G

В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с поддержкой мобильной связи 4G.
Актуальные Новости вчера в 18:09
Общество

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Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости вчера в 07:17
Гаджеты

Уязвимость Android позволяла шпионить за пользователями

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Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

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VSE42.RU вчера в 23:38
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Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

РИА Новости 17:11
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Шахназаров осудил превращение кино в антироссийскую пропаганду

Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие».
Взгляд.ру 16:35
Армия и оружие

В МИД России пообещали следить за действиями НАТО в космосе

Заявления о признании космоса новой оперативной сферой НАТО вызывают тревогу, Россия будет внимательно следить за выполнением заверений альянса об отсутствии намерений размещать оружие в космосе.
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Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд

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Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
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