Экономика
ТАССНовак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию
Осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко прибыл отбывать наказание в Мордовию.
Шоу-бизнес
Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
Армия и оружие
Израиль нанес авиаудар по военным целям в Сирии
Шоу-бизнес
Самочувствие Заворотнюк улучшилось
Анонимный информатор из окружения нашей Петра Чёрнышёва, супруги нашей землячки, звезды телевидения и кинематографа рассказал, что самочувствие известной актрисы улучшилось.
Политика
Задержанные Россией украинские корабли прибывают в Очаков
Думская Украинские корабли, задержанные Россией за нарушение границы, прибывают в Очаков Николаевской области.
Общество
Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр
Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Шоу-бизнес
65-летняя Успенская в дерзких шортах собралась на подиум
65-летняя Успенская в дерзких шортах собралась на подиум Королева шансона готовится попробовать себя в роли модели, однако ее останавливает одно обстоятельство.
Политика
Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашенной Луганской народной республикой, где ожидается открытие моста, передает корреспондент РИА Новости.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Футбол
«Спартак» поддержал снятие запрета на продажу пива на стадионах
Московский "Спартак" выступил с официальным заявлением по поводу законопроекта, разрешающего продажу пива на стадионах России во время футбольных матчей.
Футбол
«Сочи» отправил в отставку Точилина
ФК "Сочи" объявил об уходе с поста главного тренера команды Александра Точилина.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Игры
PlayStation 5 представят 20 ноября
Наука
CRISPR-кровь вылечила первых пациенток с наследственными заболеваниями
В 2019 году компании CRISPR Therapeutics и Vertex начали первые испытания генетически отредактированных клеток для борьбы с наследственными болезнями крови.
Шоу-бизнес
Агузарова вышла в свет после долгого перерыва и удивила фанатов
Накануне певица появилась на публике после длительного перерыва.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
По словам военного, Данилюк несколько раз в течение недели отправлял ему предложение возглавить Министерство обороны Украины.