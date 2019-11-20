Экономика

ТАССТАССНовак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Газета.Ru10:05

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

РИА Новости06:51

Россия предложила Украине покупать 15 млрд кубометров газа в год

REGNUM08:55

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

РБК07:52

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

RT на русском07:48

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

ТАСС07:58

Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую

Известия06:34
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
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В России стал расти спрос на автозапчасти

В 2019 году спрос на автозапчасти в России в 2019 году вырос на 20%.
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