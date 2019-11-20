Политика

ТАССТАССНовак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Газета.Ru10:05

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

ТАСС07:58

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

РИА Новости06:51

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

РБК07:52

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

RT на русском07:48

Россия предложила Украине покупать 15 млрд кубометров газа в год

REGNUM08:55

Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую

Известия06:34
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Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
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Зеленский прибыл в Луганск на открытие моста на линии соприкосновения

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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

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Российская газета 07:52
Политика

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Вести.Ru 04:18
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Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
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Фильм «Джокер» может получить продолжение

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На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело

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Движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроют в июне 2020 года

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев заявил, что открытие грузового движения по железнодорожной части Крымского моста планируется 1 июня 2020 года.
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Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа

Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
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Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

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