Экономика
ТАССНовак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Общество
ПФР не исключает безработные периоды жизни россиян из страхового стажа
Пенсионный фонд России не исключал безработные периоды жизни граждан из страхового стажа при начислении пенсионных выплат.
Шоу-бизнес
Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась на публике
Жанна Агузарова появилась на публике после длительного перерыва.
Футбол
Стала известна реакция Дзюбы на нецензурные оскорбления фанатов
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о реакции нападающего команды и сборной России Артема Дзюбы на нецензурные оскорбления от болельщиков во время последнего матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Политика
Путин пообещал, что власти не будут разбрасываться деньгами ФНБ
Российские власти не будут разбрасываться деньгами Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет!».
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Общество
Россия рекордно поднялась в рейтинге паспортов мира
Позиция России в новой версии Индекса гражданств мира консалтинговой фирмы Henley & Partners оказалась лучшей за восемь лет.
Политика
Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Маас напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что "реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Гаджеты
Возрожденная раскладушка Nokia 2720 Flip получила новую версию
В Nokia 2720 Flip есть поддержка 4G LTE, A-GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth и Wi-Fi. В РФ данный телефон продается по цене 6,5 тыс. рублей.
Происшествия
Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Но в повседневной жизни лучше отказаться от сладкого, каждый день лучше не есть", - сказал РИА Новости заведующий отделением диабетической стопы НМИЦ эндокринологии Гагик Галстян.
Политика
На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Политика
Путин рассказал об отношениях с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» в среду, 20 ноября, рассказал, какие отношения у него с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Футбол
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Политика
Зеленский обсудит на «нормандском саммите» возвращение Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить на встрече в "нормандском формате" конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Политика
Владимир Зеленский лишил Юлию Тимошенко «сладенького»
Общество
Председатель Верховного суда РТ высказался за смертную казнь
Сегодня на встрече со студентами юридического факультета КФУ председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов рассказал, что является сторонником смертной казни.
Гаджеты
Samsung понизит цены на смартфоны для конкуренции с Xiaomi и Huawei
Samsung решил добиться снижения цен на свои смартфоны, чтобы держать конкуренцию с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi.
Хоккей
Сибирь — Ак Барс 0:1 (2-й период)
Евгений Перов, являющийся тренером «Ак Барса», рассказал, как команда готовится к матчу с «Сибирью» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Шоу-бизнес
Гай Германика накинулась на Собчак за пропаганду абортов
Гай Германика накинулась на Собчак за пропаганду абортов Телеведущая вывела свою гостью из себя.
Кино