Экономика

ТАССТАССНовак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

RT на русском07:48

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

ТАСС07:58

Россия предложила Украине покупать 15 млрд кубометров газа в год

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Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

РБК07:52

Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Газета.Ru10:05

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

РИА Новости06:51

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