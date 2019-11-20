Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

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