Политика
ТАССНовак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Общество
ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
Украина обвинила Россию в краже унитазов с задержанных кораблей
Обновлено в 18:09 Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил об "ужасном состоянии" возвращенных Россией кораблей.
Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Футбол
Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Происшествия
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие
В Пензе автомобиль полностью провалился под землю на парковке у магазина.
Общество
Грету Тунберг обнаружили на фото 120-летней давности
Пользователи сети предположили, что активистка Грета Тунберг может быть путешественницей во времени, поскольку нашли похожую на нее девушку на фото, датированном 1898 годом.
Шоу-бизнес
Полина Максимова и Егор Корешков перестали скрывать свой роман
33-летний Егор Корешков и 30-летняя Полина Максимова вышли в свет как пара.
Армия и оружие
ВСУ захватили стратегическую высоту под Горловкой, заявили на Украине
Путешествия
Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях
Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Политика
Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа
Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
Общество
Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Наука
Древнюю фигурку пещерного льва нашли на Алтае
В Китае нашли плиту с биографией монаха Учёный не исключил, что скульптуру могли создать жившие в пещере представители подвида древних людей - денисовцы - под влиянием человека разумного (homo sapiens).
Футбол
«Эвертон» захотел отдать за футболиста Чалова 25 миллионов фунтов
Футбольный клуб из Ливерпуля «Эвертон» заявил о готовности отдать за 21-летнего нападающего ЦСКА Федора Чалова 25 миллионов фунтов на период зимнего трансферного окна.
Политика
Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу
Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
Общество
МВД предложило новые способы проверки здоровья российских водителей
Прохождение водительских медкомиссий может быть ужесточено в рамках предложенного МВД России законопроекта.
Кино
Стартовала работа над сиквелом «Джокера»
Pictures и режиссер Тодд Филлипс обсуждают съемки сиквела, в котором, скорее всего, главную роль снова исполнит Хоакин Феникс.
Технологии
Названы приложения, которые нельзя устанавливать на телефон
Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.
Футбол
AS: Зидан отстранит Бэйла от тренировок с основой «Реала»
По сведениям испанского сайта As.com главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отстранит нападающего от тренировок с основным составом команды.
Происшествия
На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело
Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Гаджеты
Дешевые смартфоны на Android назвали опасными
Эксперты компании Kryptowire провели закупку 29 моделей смартфонов различных производителей и обнаружили на устройствах 146 различных уязвимостей и шпионских функций.
Происшествия
Boeing проверит двигатели нескольких тысяч самолетов
Boeing проверит двигатели нескольких тысяч самолетов модели 737 Next Generation, сообщает The Washington Post.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".