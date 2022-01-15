ТАССНовак заявил, что Россия может увеличить поставки газа в ЕвропуВице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что РФ выполнила в 2021 году все свои обязательства по долгосрочным контрактам на поставку газа в Европу.ПРАЙМПо словам Новака, причиной энергокризиса стала недальновидная политика Евросоюза и Еврокомиссии, которая на протяжении последних лет просто целенаправленно отказывалась от долгосрочных контрактов.ИзвестияЦены на газ в Европе начали стремительно расти с весны прошлого года.РИА НовостиБолее того, поставки российского топлива в Европу выросли по сравнению с предыдущим годом.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваЭкономика сегодняНовостной фронтLife.ruRuposters.ruГлагоLФАНПрофильiReactorRuBaltic.RuРБКRT на русскомREGNUMНародные новостиКомсомольская правдаРЕН ТВПодробнее о событииНовак: для увеличения поставок газа в Европу нужны долгосрочные контрактыРБК06:16Вице-премьер Новак: Россия выполнила долгосрочные контракты по поставкам газа в 2021 годуRT на русском05:51Вице-премьер Новак: Россия выполнила все обязательства по поставкам газа в ЕвропуРИА Новости03:58Новак: Россия выполнила все обязательства по поставкам газа в Европу в 2021 годуSmotrim.ru04:47Новак заявил, что Россия может увеличить поставки газа в ЕвропуТАСС04:10Новак: Россия в 2021 году исполнила все условия долгосрочных контрактов на поставку газа в ЕвропуПРАЙМ04:10Вице-премьер Новак: Россия обладает ресурсами для увеличения поставок газа в ЕвропуLenta.ru04:50Показать ещёОценить491Поделиться