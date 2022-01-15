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Новак заявил, что Россия может увеличить поставки газа в Европу

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что РФ выполнила в 2021 году все свои обязательства по долгосрочным контрактам на поставку газа в Европу.
ПРАЙМ
По словам Новака, причиной энергокризиса стала недальновидная политика Евросоюза и Еврокомиссии, которая на протяжении последних лет просто целенаправленно отказывалась от долгосрочных контрактов.
Известия
Цены на газ в Европе начали стремительно расти с весны прошлого года.
РИА Новости
Более того, поставки российского топлива в Европу выросли по сравнению с предыдущим годом.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Новак: для увеличения поставок газа в Европу нужны долгосрочные контракты
РБК06:16
Вице-премьер Новак: Россия выполнила долгосрочные контракты по поставкам газа в 2021 году
RT на русском05:51
Вице-премьер Новак: Россия выполнила все обязательства по поставкам газа в Европу
РИА Новости03:58
Новак: Россия выполнила все обязательства по поставкам газа в Европу в 2021 году
Smotrim.ru04:47
Новак заявил, что Россия может увеличить поставки газа в Европу
ТАСС04:10
Новак: Россия в 2021 году исполнила все условия долгосрочных контрактов на поставку газа в Европу
ПРАЙМ04:10
Вице-премьер Новак: Россия обладает ресурсами для увеличения поставок газа в Европу
Lenta.ru04:50

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