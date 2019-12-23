Россия заняла уверенную нишу в торговле сжиженным газом с Европой и опередила США, заявил телеканалу РБК глава Минэнерго Александр Новак. Новак подчеркнул, что российская доля СПГ в поставках в Европу составляет 20%, а американского — 13%.

Новак заявил, что Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

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