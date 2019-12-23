Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНовак заявил, что Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Россия заняла уверенную нишу в торговле сжиженным газом с Европой и опередила США, заявил телеканалу РБК глава Минэнерго Александр Новак. Новак подчеркнул, что российская доля СПГ в поставках в Европу составляет 20%, а американского — 13%.
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Эксперт прокомментировал заявление Новака о поставках СПГ в Европу

RT на русскомвчера в 12:32

В Nord Stream 2 AG рассказали о работе по запуску «Северного потока — 2»

Газета.Ruвчера в 10:10

Новак рассказал о доле России в поставках СПГ в Европу

Известиявчера в 03:15

Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США

РИА Новостивчера в 04:52

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

REGNUMвчера в 04:02

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

ТАССвчера в 03:50

«Ямал СПГ» отправил почти весь произведенный газ в Европу

РБКвчера в 07:58
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Политика

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ГЛАС.RU 22 декабря в 12:31
Политика

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Газета.Ru вчера в 12:43
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Газета.Ru вчера в 18:11
Авто

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«Локомотив-Кубань» нанес первое поражение «Химкам» в сезоне-2019/20 Единой лиги ВТБ.
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Пятеро обвиняемых в убийстве Хашукджи приговорены к смертной казни

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни.
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Общество

Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Известия вчера в 23:54
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Форпост Северо-Запад 01:30
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
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Адвокат Трампа считает четырех послов США в Киеве ставленниками Сороса

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