Энергетика

ТАССТАССНовак заявил, что Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай

Россия занимает ведущие позиции по экспорту сырой нефти в КНР, увеличив в 2018 году объем поставок на 27,4%, а также лидирует по экспорту электроэнергии.
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Новак заявил, что Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай

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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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