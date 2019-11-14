Энергетика
ТАССНовак заявил, что Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай
Россия занимает ведущие позиции по экспорту сырой нефти в КНР, увеличив в 2018 году объем поставок на 27,4%, а также лидирует по экспорту электроэнергии.
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Политика
На Украине могут разрешить продажу сельхозземель
Законопроект предусматривает отмену с 1 октября следующего года моратория на куплю-продажу сельхозземель всех форм собственности.
Экономика
Глава ФРС озвучил причину замедления роста экономики США
Ослабление темпов глобального экономического роста и торговые споры повлияли на темпы роста экономики США.
Политика
Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.
Происшествия
СК назвал причину крушения самолета Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Футбол
Глава КДК РФС прокомментировал дисквалификацию Гончаренко
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на критику Михалкова
На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
Политика
Украина оценила принятые ФРГ поправки к Газовой директиве ЕС
Премьер Украины Алексей Гончарук отреагировал на то, что парламент Германии (бундестаг) принял проект закона, который регулирует поправки к Газовой директиве ЕС в стране.
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике
Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Финансы
Рубль повысился к доллару и евро
Рубль вырос к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Здоровье
В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни россиян
В России назвали главные признаки здорового образа жизни.
Происшествия
Задержаны ростовский глава управления ФСИН Даххаев и его замы
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о рецепте напитка для похудения.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Политика
Моралес обвинил США в организации госпереворота в Боливии
Экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил США в организации протестов и беспорядков, которые привели к его отставке.
Происшествия
Под Курганом ребенка насмерть сбили на глазах у матери
Трагедия произошла в 7.20 14 ноября на 14-м километре дороги Курган—Половинное (в районе деревни Лукино).
Кино
Disney удалил все эпизоды «Симпсонов» с Майклом Джексоном
В четверг, 14 ноября, стало известно, что Disney вырезал Майкла Джексона из "Симпсонов".
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова попыталась связаться с Анастасией Заворотнюк
Анфиса Чехова является другом семьи Анастасии Заворотнюк. Телеведущая попыталась связаться с больной актрисой, но напрасно.
Экономика
В России с августа обанкротились 90 застройщиков
С августа в России банкротами признали 90 девелоперов.
Общество
Роструд предупредил о мошенниках под видом инспекторов
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) сообщила о случаях телефонного мошенничества в более 20 регионах при проведении государственной инспекции труда компаний.
Общество
Насильникам и убийцам запретят работать таксистами
Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.