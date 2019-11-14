Россия занимает ведущие позиции по экспорту сырой нефти в КНР, увеличив в 2018 году объем поставок на 27,4%, а также лидирует по экспорту электроэнергии.

Новак заявил, что Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай

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Финансы Рубль повысился к доллару и евро Рубль вырос к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.

Общество Роструд предупредил о мошенниках под видом инспекторов Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) сообщила о случаях телефонного мошенничества в более 20 регионах при проведении государственной инспекции труда компаний.