Новак оценил уровень выполнения Россией сделки ОПЕК+ в июле
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Уровень выполнения Россией условий соглашения с ОПЕК и не входящими в картель странами о сокращении добычи нефти составил в июле 2020 года порядка 97%, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.В источнике
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