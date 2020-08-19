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Rambler News Service
Rambler News Service

Новак оценил уровень выполнения Россией сделки ОПЕК+ в июле

Уровень выполнения Россией условий соглашения с ОПЕК и не входящими в картель странами о сокращении добычи нефти составил в июле 2020 года порядка 97%, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.В источнике
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РЕН ТВ

Новак заявил, что соглашение ОПЕК+ позволило сбалансировать рынок

РЕН ТВвчера в 15:43
Эхо Москвы

Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+ на 97%

Эхо Москвы18:09
Коммерсантъ

Новак допустил смягчение ограничений ОПЕК+ на фоне восстановления рынка нефти

Коммерсантъ17:13
ТАСС

В Минэнерго заявили, что спрос на нефть восстановился на 90% от докризисного уровня

ТАССвчера в 15:58
Интерфакс

ОПЕК+ с оптимизмом смотрит на баланс нефтерынка, держа в уме три буквы

Интерфакс19:42
Газета.Ru

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле

Газета.Ruвчера в 15:54
Финмаркет

Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак

Финмаркетвчера в 10:40

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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В Госдуме ответили Лебедеву, назвавшему «Родину-мать» уродской

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Никита Березин раскритиковал в беседе с телеканалом "360" высказывание дизайнера Артемия Лебедева, который назвал монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским".
РИА Новости20:48
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Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском22:45
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В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газетавчера в 10:44
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