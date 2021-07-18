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Новак заявил, что Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года

Добыча нефти в РФ достигнет докризисного уровня в мае 2022 года.
ТАСС
Страны ОПЕК+ приняли решение продлить сделку до конца 2022 года и с августа 2021-го ежемесячно увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.
Ридус
Как пояснил российский вице-премьер, решение увеличить добычу было принято в том числе из-за дефицита нефти и нефтепродуктов и в свете прогноза ОПЕК+ по росту мировой экономики до 5,5-6%.
Эхо Москвы
Следующая встреча стран ОПЕК+ запланирована на 1 сентября.
Smotrim.ru

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РФ выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года

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