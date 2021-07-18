ТАССНовак заявил, что Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 годаДобыча нефти в РФ достигнет докризисного уровня в мае 2022 года.ТАСССтраны ОПЕК+ приняли решение продлить сделку до конца 2022 года и с августа 2021-го ежемесячно увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.РидусКак пояснил российский вице-премьер, решение увеличить добычу было принято в том числе из-за дефицита нефти и нефтепродуктов и в свете прогноза ОПЕК+ по росту мировой экономики до 5,5-6%.Эхо МосквыСледующая встреча стран ОПЕК+ запланирована на 1 сентября.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruДождьМой БрянскЭкономика сегодняРидусSputnik АзербайджанРоссийская газетаГазета.RuНародные новостиИзвестияНТВТелеканал 360°66.ruLife.ruТК ЗвездаПодробнее о событииРФ выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 годаИнтерфаксвчера в 09:27Новак прокомментировал решение ОПЕК+Smotrim.ruвчера в 08:46Новак заявил, что Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 годаТАССвчера в 08:27Новак рассказал, когда в России восстановится добыча нефтиПРАЙМвчера в 08:25Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 годаLenta.ruвчера в 08:24Новак сообщил о выгодности нового решения ОПЕК+ для бюджета РоссииRT на русскомвчера в 09:02Новак сказал, когда Россия достигнет докризисного уровня добычи нефтиРоссийская газетавчера в 08:20Показать ещёОценить4Поделиться