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Экономика

Новак заявил, что Россия выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года

Добыча нефти в РФ достигнет докризисного уровня в мае 2022 года.
ТАСС
Страны ОПЕК+ договорились увеличивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц с августа до конца 2021 года.
Известия
Следующая, 20-я министерская встреча ОПЕК+ должна пройти в сентябре.
Ведомости
С августа РФ будет увеличивать добычу примерно на 100 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.
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