Министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) Фейсал Микдад провел заседание со своим коллегой из Китайской Народной Республики (КНР) Ван И. В ходе встречи обсуждались экономические и политические вопросы, затрагивающие интересы обеих стран.
Посредник в переговорах оппозиции и власти Тихановская ожидает, что США могли бы взять на себя роль посредника в переговорах оппозиции и власти в Белоруссии, в ходе своей поездки в Вашингтон она планирует также обсуждать с американскими властями поддержку гражданского общества в стране.