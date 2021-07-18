Тихановская планирует встретиться с Байденом и Блинкеном в США

Посредник в переговорах оппозиции и власти Тихановская ожидает, что США могли бы взять на себя роль посредника в переговорах оппозиции и власти в Белоруссии, в ходе своей поездки в Вашингтон она планирует также обсуждать с американскими властями поддержку гражданского общества в стране.