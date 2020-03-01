Энергетика
RT на русскомНовак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово. Он намерен вернуться на переговоры в пятницу, 6 марта.
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Комментарии
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В Кремле завершились переговоры Путина и Эрдогана
Политика
Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот в РФ
Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу провести инвентаризацию налоговых льгот и впоследствии предоставлять их только с соглашения об обязательных инвестициях.
Политика
Асад назвал условие восстановления отношений Сирии и Турции
Сирийский лидер Башар Асад заявил, что страна может восстановить отношения с Турцией в том случае, если Анкара прекратит поддержку террористов.
Финансы
Курс евро поднялся выше 75 рублей
Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Происшествия
Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане
НТА-Приволжье – Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
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Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ
Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
Футбол
Химки — Торпедо (Москва) 5:1
5 марта на стадионе «Арена Химки» коллектив Сергея Юрана одержал крупную победу над московским «Торпедо» со счетом 5:1 и вышла в полуфинал Кубка России, где встретится с победителем матча «Шинник» — «Урал».
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Здоровье
СМИ назвали нового главного врача Боткинской больницы
Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Денис Гусев перейдет в Боткинскую больницу на позицию руководителя, об этом сообщает издание «Доктор Питер» со ссылкой на внутренние источники.
Биатлон
Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место
На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
Общество
ВЦИОМ: 83% россиян знают о голосовании по поправкам к Конституции
Собственно показатель 83% относится к осведомленности россиян по состоянию на 3 марта, в то время как еще 12 февраля о голосовании знали лишь 78%.
Общество
В Центробанке прокомментировали новый вид телефонного мошенничества
В Центральном банке России прокомментировали Москве 24 новый вид телефонного мошенничества.
Политика
Путин поддержал создание Института истории блокады Ленинграда
О создании Института речь шла на встрече президента с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в январе.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Общество
Самая секретная в мире подлодка попала на фото
Forbes опубликовал фото субмарины типа Delfin — единственной кубинской подлодки.
Общество
Телесваха Сябитова обвинила российских женщин в продажности
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Хоккей
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии против «Авангарда»
Уфимский "Салават Юлаев" выиграл третий матч плей-офф Кубка Гагарина против "Авангарда" и повел в серии со счетом 2-1.
Музыка
Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big
Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
Кино
В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея
Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Энергетика
ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по допинговому делу Логинова
Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram опубликовал фрагмент документа по допинговому делу действующего чемпиона мира по биатлону в спринтерской гонке Александра Логинова.
Общество
Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
Космос
Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска
Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.