Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово. Он намерен вернуться на переговоры в пятницу, 6 марта.

Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово

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Политика Асад назвал условие восстановления отношений Сирии и Турции Сирийский лидер Башар Асад заявил, что страна может восстановить отношения с Турцией в том случае, если Анкара прекратит поддержку террористов.

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Футбол Химки — Торпедо (Москва) 5:1 5 марта на стадионе «Арена Химки» коллектив Сергея Юрана одержал крупную победу над московским «Торпедо» со счетом 5:1 и вышла в полуфинал Кубка России, где встретится с победителем матча «Шинник» — «Урал».

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Биатлон Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.

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