Энергетика

RT на русскомRT на русскомНовак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово. Он намерен вернуться на переговоры в пятницу, 6 марта.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Нефть снова опустилась ниже $51 за баррель

REGNUM12:17

Новак объяснил свой отъезд с заседания ОПЕК+ по добыче нефти в Вене

РЕН ТВ05:59

Новак объяснил свой уход с заседания комитета ОПЕК+

РБК05:49

Новак объяснил свой уход с заседания мониторингового комитета ОПЕК+

Известия04:45

Новак вернется в Вену на совещание с ОПЕК+ 6 марта

ТАСС03:16

Цены на нефть колеблются на новостях по сделке ОПЕК+ из Вены

РИА Новостивчера в 19:45

Мониторинговый комитет ОПЕК+ «притормозил» с рекомендациями по нефти

Интерфаксвчера в 13:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 13:27, Ашберн

Комментарии

Политика

В Кремле завершились переговоры Путина и Эрдогана

RT на русском 12:15
Политика

Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот в РФ

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу провести инвентаризацию налоговых льгот и впоследствии предоставлять их только с соглашения об обязательных инвестициях.
Известия 09:21
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Известия 04:52
Политика

Асад назвал условие восстановления отношений Сирии и Турции

Сирийский лидер Башар Асад заявил, что страна может восстановить отношения с Турцией в том случае, если Анкара прекратит поддержку террористов.
Известия 12:26
Финансы

Курс евро поднялся выше 75 рублей

Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Газета.Ru 12:31
Происшествия

Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане

НТА-Приволжье – Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
НТА-Приволжье 10:14
Происшествия

Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ

Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
РБК 12:01
Футбол

Химки — Торпедо (Москва) 5:1

5 марта на стадионе «Арена Химки» коллектив Сергея Юрана одержал крупную победу над московским «Торпедо» со счетом 5:1 и вышла в полуфинал Кубка России, где встретится с победителем матча «Шинник» — «Урал».
REGNUM 13:20
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Здоровье

СМИ назвали нового главного врача Боткинской больницы

Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Денис Гусев перейдет в Боткинскую больницу на позицию руководителя, об этом сообщает издание «Доктор Питер» со ссылкой на внутренние источники.
Петербургский дневник 11:19
Биатлон

Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
RT на русском 12:58
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю после серии скандалов

Газета.Ru 11:50
Общество

ВЦИОМ: 83% россиян знают о голосовании по поправкам к Конституции

Собственно показатель 83% относится к осведомленности россиян по состоянию на 3 марта, в то время как еще 12 февраля о голосовании знали лишь 78%.
Газета.Ru 10:57
Общество

В Центробанке прокомментировали новый вид телефонного мошенничества

В Центральном банке России прокомментировали Москве 24 новый вид телефонного мошенничества.
Москва 24 07:09
Политика

Путин поддержал создание Института истории блокады Ленинграда

О создании Института речь шла на встрече президента с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в январе.
Взгляд.ру 09:07
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Общество

Самая секретная в мире подлодка попала на фото

Forbes опубликовал фото субмарины типа Delfin — единственной кубинской подлодки.
РИА Новости 04:36
Общество

Телесваха Сябитова обвинила российских женщин в продажности

Ruposters.ru 11:33
Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
РИА Новости вчера в 13:28
Хоккей

«Салават Юлаев» вышел вперед в серии против «Авангарда»

Уфимский "Салават Юлаев" выиграл третий матч плей-офф Кубка Гагарина против "Авангарда" и повел в серии со счетом 2-1.
Российская газета 13:05
Здоровье

В Петербурге коронавирус подтвердили у студента из Италии

Gazeta.SPb 04:31
Армия и оружие

В Пентагоне сравнили гиперзвуковые разработки США и России

Городовой 01:53
Музыка

Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big

Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
ToDay News Ufa 12:38
Кино

В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея

Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.
Москва 24 08:26
Футбол

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище

Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Московский Комсомолец вчера в 12:39
Энергетика

ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Газета.Ru 13:13
Биатлон

Губерниев опубликовал фрагмент документа по допинговому делу Логинова

Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram опубликовал фрагмент документа по допинговому делу действующего чемпиона мира по биатлону в спринтерской гонке Александра Логинова.
Газета.Ru 05:27
Общество

Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
RT на русском 12:34
Космос

Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска

Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.
Газета.Ru 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное