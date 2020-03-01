Энергетика
RT на русскомНовак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово. Он намерен вернуться на переговоры в пятницу, 6 марта.
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Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до завершения обсуждения
Интерфаксвчера в 11:53
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