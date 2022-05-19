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Новак заявил, что половина импортеров российского газа открыли счета для оплаты в рублях

Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что около половины из 54 иностранных компаний, которые закупают газ у «Газпрома», окрыли счета в Газпромбанке.
Коммерсантъ
Новак добавил, что процесс оплаты растянут по времени: расчеты за апрель происходят в мае, и в ближайшие дни станет известно, «кто оплатил в рублях, а кто отказался от оплаты».
Национальная служба новостей
В конце марта Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля расчеты с «недружественными» странами за поставки российского газа должны быть переведены в рубли.
Forbes
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался в беседе с ФАН о поставках российского газа в Европу.
RT на русском

Подробнее о событии

Новак заявил, что около половины импортеров газа открыли счета для оплаты в рублях
РИА Новости04:52
Новак сообщил, что половина из 54 покупателей газа открыла счета в рублях
РБК04:31
Около половины импортеров газа РФ уже открыли счета в ГПБ для оплаты в рублях
Интерфакс03:51
Около половины покупателей российского газа открыли рублевые счета для оплаты
ТАСС04:04
Новак заявил, что половина импортеров российского газа открыли счета для оплаты в рублях
Коммерсантъ04:18
Новак заявил об открытии рублевых счетов 54 компаниями, имеющими контракты с «Газпромом»
Lenta.ru03:45
Новак заявил, что половина Европы перешла на оплату газа в рублях
Московский Комсомолец03:45

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