КоммерсантъНовак заявил, что половина импортеров российского газа открыли счета для оплаты в рубляхЗаместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что около половины из 54 иностранных компаний, которые закупают газ у «Газпрома», окрыли счета в Газпромбанке.КоммерсантъНовак добавил, что процесс оплаты растянут по времени: расчеты за апрель происходят в мае, и в ближайшие дни станет известно, «кто оплатил в рублях, а кто отказался от оплаты».Национальная служба новостейВ конце марта Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля расчеты с «недружественными» странами за поставки российского газа должны быть переведены в рубли.ForbesРуководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался в беседе с ФАН о поставках российского газа в Европу.RT на русскомЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВSmotrim.ruМоя Москва.онлайнМой БрянскЦентральная Служба НовостейDaily MoscowДума ТВТК ЗвездаPiter.tvКомсомольская правдаРБКAMMIAC. Агентство Медиа Медицинской Информации, Анализа и КонсалтингаREGNUMФАНЦентральная Служба НовостейРЕН ТВРБКЯмал-МедиаКомсомольская правдаВечерняя МоскваКапитал страныDeita.ruYakutsk.ruПодробнее о событииНовак заявил, что около половины импортеров газа открыли счета для оплаты в рубляхРИА Новости04:52Новак сообщил, что половина из 54 покупателей газа открыла счета в рубляхРБК04:31Около половины импортеров газа РФ уже открыли счета в ГПБ для оплаты в рубляхИнтерфакс03:51Около половины покупателей российского газа открыли рублевые счета для оплатыТАСС04:04Новак заявил, что половина импортеров российского газа открыли счета для оплаты в рубляхКоммерсантъ04:18Новак заявил об открытии рублевых счетов 54 компаниями, имеющими контракты с «Газпромом»Lenta.ru03:45Новак заявил, что половина Европы перешла на оплату газа в рубляхМосковский Комсомолец03:45Показать ещёОценить632Поделиться