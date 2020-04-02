Энергетика
Lenta.ruРоссия и США договорились спасать нефть
Министр энергетики России Александр Новак объявил, что Москва и Вашингтон договорились выработать совместные меры для стабилизации рынка нефти, передает РИА Новости. По его словам, российские цифры совпадают с тем, что используют США, поэтому у сторон общее понимание, как спасать цены на сырье.
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Комментарии
Происшествия
В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях
Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.
Политика
Песков: разговора Путина с наследным принцем Саудовской Аравии не было
В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.
Общество
Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
Политика
Глава Марий Эл призвал откликнуться на призыв Президента
Глава Марий Эл Александр Евстифеев призвал сограждан прислушаться к словам обращения Президента РФ Владимира Путина к нации.
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля
Президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля включительно с сохранением зарплаты.
Футбол
Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в кибер-дерби
Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей
Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Политика
Россия окажет помощь Сербии в борьбе с коронавирусом
Москва, 2 апреля 2020, 17:55 — REGNUM Российские власти окажут гуманитарную помощь Сербии в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Происшествия
Умар Джабраилов попытался покончить с собой
Политика
Президент России наделил губернаторов особыми полномочиями
Глава государства после обращения к нации подписал указ, наделяющий региональные власти особыми полномочиями.
Общество
В Москве продлили ограничения по коронавирусу
Власти Москвы до 1 мая продлили ранее введенные ограничения для предотвращения распространения коронавируса, указ подписал мэр Сергей Собянин.
Здоровье
Ученые рассказали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России
К несчастью, некоторые ученые отмечают, что осенью коронавирус может вновь вернуться.
Политика
США допустили снятие санкций с «дочек» «Роснефти»
Власти Соединенных Штатов снимут санкции с дочерних компаний "Роснефти" после продажи ее активов в Венесуэле, если выяснится, что они действительно больше не работают в стране.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Cмартфоны Oppo Reno3 и Reno3 Pro представлены в России
Здоровье
В Самарской области назвали стоимость лечения больных коронавирусом
В территориальном фонде обязательного медицинского страхования рассчитали специальные тарифы для оплаты законченных случаев лечения больных пациентов, зараженных COVID-19 с различным течением инфекционного заболевания и проведения диагностики лабораториями Самарской области.
Энергетика
Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель
При расчете бюджета на 2020-й год правительство закладывало цену в 42 доллара за баррель Urals.
Происшествия
Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Общество
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Напомним, Соединенные Штаты в последнюю неделю стали эпицентром пандемии COVID-19.
Политика
В Китае предсказали поражение Японии в случае попытки захвата Курил
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Здоровье
Озвучены проблемы медицины США во время пандемии коронавируса
Журналисты немецкого издания Die Welt рассказали о проблемах, которые возникли в системе здравоохранения США.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
Политика
Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Общество
В Крыму ввели запрет на пользование автотранспортом
Запрет предусматривает исключение. Гражданам, работающим на жизнеобеспечивающих предприятиях разрешается пользование личным автотранспортом.
Общество
Потребует ли таможня деньги за гуманитарный груз для Урала
Таможня якобы требует деньги за гуманитарный груз с масками и другими дефицитными медицинскими принадлежностями, пишут местные СМИ.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину упал на 53%
Киев, 2 апреля 2020, 11:34 — REGNUM Транзит газа через ГТС Украины в первом квартале 2020 года составил 11,1 млрд кубометров топлива.
Общество
В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу
В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.