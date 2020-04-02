Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и США договорились спасать нефть

Министр энергетики России Александр Новак объявил, что Москва и Вашингтон договорились выработать совместные меры для стабилизации рынка нефти, передает РИА Новости. По его словам, российские цифры совпадают с тем, что используют США, поэтому у сторон общее понимание, как спасать цены на сырье.
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Новак: РФ и США выработают совместные меры для стабилизации рынка нефти

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Россия и США договорились спасать нефть

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Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в кибер-дерби

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"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
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Умар Джабраилов попытался покончить с собой

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Власти Соединенных Штатов снимут санкции с дочерних компаний "Роснефти" после продажи ее активов в Венесуэле, если выяснится, что они действительно больше не работают в стране.
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

При расчете бюджета на 2020-й год правительство закладывало цену в 42 доллара за баррель Urals.
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В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Напомним, Соединенные Штаты в последнюю неделю стали эпицентром пандемии COVID-19.
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В Китае предсказали поражение Японии в случае попытки захвата Курил

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Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
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Озвучены проблемы медицины США во время пандемии коронавируса

Журналисты немецкого издания Die Welt рассказали о проблемах, которые возникли в системе здравоохранения США.
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Потребует ли таможня деньги за гуманитарный груз для Урала

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Транзит российского газа через Украину упал на 53%

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