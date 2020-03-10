Энергетика
ИзвестияНовак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак. По словам Новака, панику на нефтяном рынке вызвало предложение компании Saudi Aramco, которая сделала покупателям скидку к цене нефти в $6–8 за баррель, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 07:25, Ашберн
Комментарии
Энергетика
В Uniper уверены в реализации проекта «Северный поток — 2»
Газопровод «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию, несмотря на задержку в реализации проекта, уверены в германской компании Uniper, которая является партнёром «Газпрома» по проекту.
Политика
Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий
Депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») выступает за обнуление президентских сроков после принятия поправок в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Политика
Кремль: Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
В Кремле подтвердили: президент США Дональд Трамп не сможет приехать на 75-летие Победы в Москву.
Экономика
Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты
В министерстве сельского хозяйства Российской Федерации прокомментировали возможность повышения стоимости основных видов продовольственной продукции из-за резкого повышения курса доллара и евро по отношению к рублю.
Игры
Activision Blizzard, Nintendo и Capcom вошли в топ-5 издателей игр за 2019 год от Metacritic
В рейтинг попали издатели, которые выпустили за год как минимум четыре игры или DLC.
Экономика
ЦБ вводит дополнительные регуляторные послабления из-за коронавируса
Центральный банк объявил о временных регуляторных послаблениях для финансовых организаций из-за коронавируса, говорится на сайте организации.
Общество
Кадыров наградил дочь медалью «За заслуги перед Чеченской республикой»
Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат получила медаль «За заслуги перед Чеченской республикой».
Экономика
Акции крупных российских компаний падают на Московской бирже
На Московской бирже продолжается падение акций крупных российских компаний, передает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Кино
Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Футбол
В Молдавии приостановили продажу билетов на футбольный матч с Россией
Продажа билетов на товарищеский матч между сборными Молдавии и России по футболу приостановлена.
Общество
Суд отклонил жалобу Навального и Соболь по иску на 88 млн рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд 10 февраля отклонил жалобы Алексея Навального и Любови Соболь на решение суда о взыскании с них и ФБК 88 миллионов рублей компенсации по иску ООО «Московский школьник», понесшего убытки в связи с расследованиями ФБК, сообщает РАПСИ.
Общество
Песков прокомментировал возможность отмены саммитов ШОС и БРИКС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены саммитов ШОС и БРИКС в связи с распространением коронавирусной инфекции – часть мероприятий летом должна пройти в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Шоу-бизнес
Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Экономика
ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей
Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Энергетика
Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти на 26%
Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн б/с, что выше производственных мощностей компании на 300 тыс. б/ с, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу компании Амина Нассера.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.