Минэнерго РФ ожидает, что цены на нефть после обвала могут восстановиться через несколько месяцев. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. "Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.

Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев

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