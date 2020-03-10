Энергетика
РБКНовак оценил сроки восстановления цен на нефть
Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, считает министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
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Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей.
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Нефтяные торги возобновились ростом котировок на 4%
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Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
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Футбол
Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
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Российский велогонщик команды «Газпром-РусВело» Дмитрий Страхов находится в больнице Абу-Даби после сдачи положительного теста на коронавирус.
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Депутаты Государственной думы поддержали президентскую поправку в Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.
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Новый Audi A3 появится в России к концу года
Продажи автомобиля в Европе начнутся в мае 2020 года. Цены на A3 Sportback будут названы ближе к дате начала продаж.