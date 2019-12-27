с чего всё началось

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии

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