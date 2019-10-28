Политика

Красная веснаКрасная веснаНовак заявил о готовности Украины к прямым поставкам российского газа

О готовности Украины к возобновлению поставок российского газа напрямую с 2020 года заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам консультаций РФ, Евросоюза и Украины по газу, 28 октября сообщает «Россия 24».
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Киев обозначил сроки заключения новых контрактов о поставках газа

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Киев назвал условие для возобновления прямых поставок газа из России

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В Киеве заявили о готовности рассмотреть поставки газа из России

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Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
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В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Россиянам добавили один выходной в ноябре

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в начале ноября. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства.
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Шоу-бизнес

У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ

У российского продюсера Максима Фадеева произошел сердечный приступ, сообщает super.ru.
Культуромания вчера в 05:07
Шоу-бизнес

Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Взгляд.ру вчера в 12:31
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В Кремле прокомментировали слова Трампа о ликвидации аль-Багдади

По словам Пескова, если российские военные действительно видели в Сирии американские вертолеты и дроны, и эта информация подтверждается, то это позволит говорить о вкладе США и борьбу с терроризмом.
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ТАСС 26 октября в 10:22
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс вчера в 05:45
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс вчера в 09:19
Космос

Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии спустя два года

Американский беспилотный космический самолет X-37B вернулся с секретной миссии спустя 780 дней, тем самым побив ранее установленный рекорд по времени пребывания на орбите.
ФАН вчера в 05:41
Футбол

Семак: Лунев не играет за «Зенит» из-за хронической травмы

Голкипер петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не попадает в стартовый состав из-за травмы.
Neva.Today вчера в 13:26
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
Происшествия

Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая

Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
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Армия и оружие

Лаврентьев прокомментировал ситуацию на северо-востоке Сирии

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев считает, что, несмотря на подписанный меморандум, ситуация остается сложной.
ТК Звезда вчера в 18:40
Экономика

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум.
ТАСС вчера в 08:47
Происшествия

Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

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Хоккей

Ванкувер Кэнакс — Флорида Пантерз 6:2

Российский нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов набрал 10-е очко в нынешнем сезоне.
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Авто

Lada Kalina превратили в первый в России электромобиль на водороде

На Московском международном Форуме «Открытые инновации» дебютировал первый электромобиль с прототипом энергоустановки на основе водородных топливных элементов.
32CARS.ru вчера в 02:47
Экономика

Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно

Российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).
Росбалт вчера в 23:20
Армия и оружие

Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве

На прошлой неделе президент Белоруссии поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение танков армии США в непосредственной близости у границы государства.
Известия вчера в 06:47
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
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Blizzard готовится представить Overwatch 2

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В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного

Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
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Происшествия

Под Новосибирском произошло сильное землетрясение

Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.
Российская газета вчера в 23:53
Происшествия

Пожар на мусорном полигоне под Тулуном потушили спустя неделю

РБК вчера в 23:47
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Intel представила процессор Core i9

Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
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Компания Nvidia представила телеприставки Shield TV и Shield TV Pro

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Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»

РИА Новости вчера в 17:39
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На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество

Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
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Экономика

РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ

Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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