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Ведомости
Ведомости

Новак заявил о хрупком состоянии рынка нефти

Рынок нефти находится в хрупком состоянии после того, как стабилизировался вслед за спадом, заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Новак не исключает появления «черных лебедей» на рынке нефти

Мировой рынок нефти находится еще в хрупком состоянии и нельзя исключать дальнейшие неопределенности и "черных лебедей". Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в преддверии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
ТАСС10:58
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Эхо Москвы

Мировой рынок нефти находится в хрупком состоянии, — считает министр энергетики России Александр Новак

Эхо Москвы11:32
Ведомости

Новак заявил о хрупком состоянии рынка нефти

Ведомости11:22
РЕН ТВ

Новак: Страны ОПЕК+ в июле выполнили сделку на 95%

РЕН ТВ10:40
Газета.Ru

Новак допустил появление «черных лебедей» на нефтяном рынке

Газета.Ru11:00
ТАСС

Новак не исключает появления «черных лебедей» на рынке нефти

ТАСС10:58
Российская газета

Новак: ОПЕК+ в июле выполнила сделку по сокращению добычи нефти на 95%

Российская газета11:07
Финмаркет

Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак

Финмаркет10:40

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
РИА Новости09:55
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В областной больнице Воронежа закрылся коронавирусный корпус

Пресс-служба областного департамента здравоохранения сообщила о закрытии корпуса ОКБ №1, который был предназначен для лечения пациентов с пневмонией, в том числе вызванной коронавирусом.
Воронежский городской портал10:39
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Осмотренный Дмитрием Медведевым инновационный трамвай остался ржаветь на заводе

В пресс-службе "Уралтрансмаш" говорят, что R1 уже выполнил свою задачу: "Это был концепт трамвая, и его инновационные идеи воплотились в последующих моделях", - сообщает телеканал "Дождь".
Новые Известия10:30

В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газета10:44
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