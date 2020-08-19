Новак оценил уровень исполнения сделки ОПЕК+ в июле

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«В июле процент исполнения сделки составил 95%, и это достойный показатель», - отметил Новак. Как сообщалось ранее, 12 апреля ОПЕК и не входящие в картель государства согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2022 года.