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Rambler News Service
Rambler News Service

Новак оценил уровень исполнения сделки ОПЕК+ в июле

«В июле процент исполнения сделки составил 95%, и это достойный показатель», - отметил Новак. Как сообщалось ранее, 12 апреля ОПЕК и не входящие в картель государства согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2022 года.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Новак не исключает появления «черных лебедей» на рынке нефти

Исполнение сделки по сокращению добычи нефти в июле и планы по компенсации темпов снижения отстающими странами станут основными темами на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду. О сделке Соглашение ОПЕК + о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая.
ТАСС10:58
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Эхо Москвы

Мировой рынок нефти находится в хрупком состоянии, — считает министр энергетики России Александр Новак

Эхо Москвы11:32
Российская газета

Новак: ОПЕК+ в июле выполнила сделку по сокращению добычи нефти на 95%

Российская газета11:07
РЕН ТВ

Новак: Страны ОПЕК+ в июле выполнили сделку на 95%

РЕН ТВ10:40
Интерфакс

Новак заявил о хрупкости рынка нефти и предупредил о «черных лебедях»

Интерфакс11:00
ТАСС

Новак не исключает появления «черных лебедей» на рынке нефти

ТАСС10:58
Газета.Ru

Новак допустил появление «черных лебедей» на нефтяном рынке

Газета.Ru11:00
Финмаркет

Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак

Финмаркет10:40

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра
ФАНвчера в 05:40
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Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актёра

Адвокат Эльман Пашаев считает, что в автотехнической экспертизе ДТП с участием его подзащитного, актёра Михаила Ефремова, незаслуженно обошли стороной версию перехвата хакерами управления машиной.
RT на русском10:46
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ВЭБ подтвердил возвращение в корпорацию чиновника Минфина

Руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский ушел из ведомства и с 17 августа вернулся в ВЭБ, где работал несколько лет до прихода в финансовое ведомство.
Интерфакс06:45

Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии экономическое сотрудничество

Глава российского правительства Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко задачи, связанные с наращиванием торгово-экономического сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба кабмина.
РБК11:20
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Осмотренный Дмитрием Медведевым инновационный трамвай остался ржаветь на заводе

В пресс-службе "Уралтрансмаш" говорят, что R1 уже выполнил свою задачу: "Это был концепт трамвая, и его инновационные идеи воплотились в последующих моделях", - сообщает телеканал "Дождь".
Новые Известия10:30

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
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Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем

Российский истребитель поднимался для перехвата американского самолета-разведчика над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
РИА Новости11:20
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