Новак оценил уровень исполнения сделки ОПЕК+ в июле
«В июле процент исполнения сделки составил 95%, и это достойный показатель», - отметил Новак. Как сообщалось ранее, 12 апреля ОПЕК и не входящие в картель государства согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2022 года.В источнике
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Исполнение сделки по сокращению добычи нефти в июле и планы по компенсации темпов снижения отстающими странами станут основными темами на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду. О сделке Соглашение ОПЕК + о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая.
ТАСС10:58
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