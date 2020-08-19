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Новак заявил о хрупком состоянии рынка нефти

Рынок нефти находится в хрупком состоянии после того, как стабилизировался вслед за спадом, заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Новак не исключает появления «черных лебедей» на рынке нефти

Мировой рынок нефти находится еще в хрупком состоянии и нельзя исключать дальнейшие неопределенности и "черных лебедей". Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в преддверии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
ТАСС10:58
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Коммерсантъ

Новак заявил о хрупкости мирового рынка нефти

Коммерсантъ12:02
Российская газета

Новак: ОПЕК+ в июле выполнила сделку по сокращению добычи нефти на 95%

Российская газета11:07
ТАСС

Новак не исключает появления «черных лебедей» на рынке нефти

ТАСС10:58
Интерфакс

Новак заявил о хрупкости рынка нефти и предупредил о «черных лебедях»

Интерфакс11:00
Газета.Ru

Новак допустил появление «черных лебедей» на нефтяном рынке

Газета.Ru11:00
РЕН ТВ

Новак: Страны ОПЕК+ в июле выполнили сделку на 95%

РЕН ТВ10:40
Финмаркет

Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак

Финмаркет10:40

Медики Белоруссии ответили на письмо главы Минздрава на фоне протестов

Сотни медиков Белоруссии ответили на открытое письмо и.о. министра здравоохранения страны Владимира Караника, который заявил, что разочарован происходящим «в системе здравоохранения и в медицинской среде» и невозможностью наладить диалог с протестующими, собравшимися 17 августа у здания Минздрава.
РБК11:22
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАНвчера в 05:40
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Экс-глава комитета ФБР признался в фальсификации оснований для «российского дела»

Бывший глава правового комитета американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клайнсмит признал вину за фальсификацию оснований для расследования о связи президента США Дональда Трампа с Россией, сообщает Reuters.
Газета.Ru13:56
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