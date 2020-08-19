Новак заявил о хрупком состоянии рынка нефти
Рынок нефти находится в хрупком состоянии после того, как стабилизировался вслед за спадом, заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.В источнике
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Новак не исключает появления «черных лебедей» на рынке нефти
Мировой рынок нефти находится еще в хрупком состоянии и нельзя исключать дальнейшие неопределенности и "черных лебедей". Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в преддверии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
ТАСС10:58
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