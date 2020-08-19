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Новак заявил о хрупком состоянии рынка нефти

Рынок нефти находится в хрупком состоянии после того, как стабилизировался вслед за спадом, заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Новак не исключает появления «черных лебедей» на рынке нефти

Мировой рынок нефти находится еще в хрупком состоянии и нельзя исключать дальнейшие неопределенности и "черных лебедей". Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в преддверии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
ТАСС10:58
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Новак заявил о хрупкости мирового рынка нефти

Коммерсантъ12:02
Российская газета

Новак: ОПЕК+ в июле выполнила сделку по сокращению добычи нефти на 95%

Российская газета11:07
Финмаркет

Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак

Финмаркет10:40
Интерфакс

Новак заявил о хрупкости рынка нефти и предупредил о «черных лебедях»

Интерфакс11:00
ТАСС

Новак не исключает появления «черных лебедей» на рынке нефти

ТАСС10:58
РЕН ТВ

Новак: Страны ОПЕК+ в июле выполнили сделку на 95%

РЕН ТВ10:40
Газета.Ru

Новак допустил появление «черных лебедей» на нефтяном рынке

Газета.Ru11:00

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАНвчера в 05:40
51

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
6

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правда12:46
5

В деле блогера Пыжа о разглашении гостайны обнаружили след Украины

По имеющейся информации, блогеру вменяется провоз на Украину данных, связанных с линиями метрополитена, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранителями.
RuNews24.ru02:05
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Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спорт12:58