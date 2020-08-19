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Новак заявил о хрупком состоянии рынка нефти

Рынок нефти находится в хрупком состоянии после того, как стабилизировался вслед за спадом, заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Новак не исключает появления «черных лебедей» на рынке нефти

Исполнение сделки по сокращению добычи нефти в июле и планы по компенсации темпов снижения отстающими странами станут основными темами на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду. О сделке Соглашение ОПЕК + о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая.
ТАСС10:58
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Коммерсантъ

Новак заявил о хрупкости мирового рынка нефти

Коммерсантъ12:02
ТАСС

Новак не исключает появления «черных лебедей» на рынке нефти

ТАСС10:58
Газета.Ru

Новак допустил появление «черных лебедей» на нефтяном рынке

Газета.Ru11:00
Интерфакс

Новак заявил о хрупкости рынка нефти и предупредил о «черных лебедях»

Интерфакс11:00
Российская газета

Новак: ОПЕК+ в июле выполнила сделку по сокращению добычи нефти на 95%

Российская газета11:07
РЕН ТВ

Новак: Страны ОПЕК+ в июле выполнили сделку на 95%

РЕН ТВ10:40
Финмаркет

Нефтяной рынок еще достаточно хрупок и впереди много неопределенностей - Новак

Финмаркет10:40

Спортивный директор «Чайки» отстранен от футбола на два года за ставки

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение отстранить на два года от футбольной деятельности Олега Баяна, который является спортивным директором выступающего в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуба "Чайка".
ТАСС Спорт09:01

Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии

Брюссель, 19 августа 2020, 16:44 — REGNUM Евросоюз не признает итоги президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, заявил 19 августа глава Евросовета Шарль Мишель по результатам встречи, посвященной ситуации в Белоруссии.
REGNUM09:44
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Минтруд Белоруссии призвал рабочих не останавливать производство

В министерстве отметили, что Белоруссия оказалась в «непростой ситуации» и в последние дни всё чаще «слышны призывы к трудовым коллективам выйти на забастовки, пикеты, митинги», что означает остановку работы предприятий и организаций.
Известия10:38

Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правда12:46
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Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
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