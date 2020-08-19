Минтруд Белоруссии призвал рабочих не останавливать производство

В министерстве отметили, что Белоруссия оказалась в «непростой ситуации» и в последние дни всё чаще «слышны призывы к трудовым коллективам выйти на забастовки, пикеты, митинги», что означает остановку работы предприятий и организаций.