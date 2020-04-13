Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении нового соглашения со странами — производителями нефти, заявил министр энергетики России Александр Новак. По его словам, без участия президента эта сделка могла не состояться.

Новак заявил о ключевой роли Путина в новом соглашении по нефти

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