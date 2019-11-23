Иран обратился к России с просьбой предоставить кредит на $2 млрд на ряд проектов, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Среди проектов — строительство ГЭС, электростанций, железные дороги и поставка вагонов для метрополитена.

Иран попросил у России $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

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