Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИран попросил у России $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

Иран обратился к России с просьбой предоставить кредит на $2 млрд на ряд проектов, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Среди проектов — строительство ГЭС, электростанций, железные дороги и поставка вагонов для метрополитена.
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Иран попросил у России $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

Коммерсантъ11:12

Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

RT на русском09:55

Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак

РИА Новости07:54

Иран попросил Россию добавить $2 млрд к кредиту

News.ru08:00

Иран попросил у России кредит на строительство ГЭС и железных дорог

Взгляд.ру08:00

Иран просит у России в общей сложности до пяти миллиардов долларов в качестве кредита

Эхо Москвы08:31

Новак: Иран просит у России кредит на $2 млрд на строительство ГЭС и железных дорог

ТАСС07:43
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:28, Ашберн
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Происшествия

Мэр иркутского города Тулун попал в ДТП, погибла его жена

Мэр пострадавшего от летнего наводнения города Тулуна в Иркутской области Юрий Карих попал вечером в субботу в дорожную аварию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 10:22
Происшествия

Экс-главу Чехова Марину Кононову отправили под домашний арест

Следователь ходатайствовал отправить Марину Кононову под домашний арест, так как она обладает обширными связями в руководящих структурах и правоохранительных органах, может скрыться от следствия и суда или оказать давление на свидетелей.
Чехов Вид вчера в 09:28
Здоровье

Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме

Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Хайтек+ 21 ноября в 08:45
Происшествия

Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

Вести.Ru 11:14
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову

Evo-rus.com 07:03
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 21 ноября в 14:21
Общество

Росавтодор одобрил строительство моста через реку Лена

Росавтодор утвердил проект строительства моста в Якутии через реку Лену, об этом 23 ноября заявил министр транспорта России Евгений Дитрих в комментарии ТАСС.
REGNUM 11:03
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Общество

Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ

Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.
REGNUM 08:31
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Музыка

Свердловчанка перепела коллегу по «Голосу» и осталась со Шнуровым

Екатеринбург-ТВ 01:30
Футбол

«Динамо» обыграло «Ростов» в матче РПЛ

Газета.Ru 10:35
Фигурное катание

Ламбьель рассказал, как начал работать с фигуристом Уно

Тренер по фигурному катанию Стефан Ламбьель рассказал, как начал сотрудничество с серебряным призёром Олимпийских игр Сёмой Уно.
RT на русском 03:16
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса 21 ноября в 01:47
Игры

Слухи: следующая Assassin’s Creed получит подзаголовок Ragnarok и будет анонсирована в феврале

Если верить последней утечке, Assassin's Creed Ragnarok будет анонсирована в феврале и выйдет в конце следующего года на консолях старого и нового поколений.
3DNews вчера в 01:23
Политика

Норвегия и Турция заинтересовались самолетами SSJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с Турцией и Норвегией о поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100.
REGNUM 08:02
Космос

«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде

Неизвестный ранее малый астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом, приближается к Земле, сообщается на сайте «Роскосмоса».
РБК вчера в 14:26
Происшествия

В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД

Полиция Санкт-Петербурга заявила о намерении проверить появившуюся в соцсетях видеозапись, в которой из окна автомобиля ведется стрельба из автомата в районе здания УМВД по Московскому району.
Московский Комсомолец 10:01
Армия и оружие

В России планируют создать группировки боевых роботов

Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
REGNUM вчера в 21:15
Энергетика

Розничные цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на 1 коп с 24 ноября

"С учетом роста на 10% цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на одну копейку", — говорится в сообщении.
ПРАЙМ 10:28
Музыка

Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
WomanHit.ru 07:25
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Фигурное катание

Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
РБК 06:07
Политика

Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
РИА Новости 04:37
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Политика

Медведев пообещал сохранить советские акты о льготах и правах

Председатель «Единой России» премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что нормативные акты, установившие льготы и права граждан в советский период, отменены не будут.
Коммерсантъ 09:28
Гаджеты

Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти

В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
Дни24 вчера в 12:49
Наука

Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона

Индикатор 21 ноября в 16:09
Космос

Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС

Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
RT на русском вчера в 09:07
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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